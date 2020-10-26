У границы с Турцией: ВКС РФ ударили по лагерю боевиков

Российские бомбардировщики Су-24М нанесли удар по лагерю боевиков протурецкой террористической организации «Фейлак аш-Шам» около города Салькин на северо-западе Сирии недалеко от границы с Турцией . В результате были уничтожены не менее 80 террористов. По неподтвержденным данным, среди боевиков находилось также несколько турецких офицеров.

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Бомбардировщики Су-24М Воздушно-космических сил России в понедельник, 26 октября, нанесли удары по инфраструктуре террористов в районе горной гряды Джебель Аз-Завия около города Салькин на северо-западе Сирии недалеко от границы с Турцией.

Атакой были уничтожены не менее 80 боевиков протурецкого незаконного вооруженного формирования «Фейлак аш-Шам» — местного отделения «Братьев-мусульман» (террористическая организация, запрещена в России), передает ФАН.

Также около 140 террористов получили ранения и травмы.

Целью удара стал лагерь боевиков, причем, по неподтвержденным данным, среди террористов находилось также несколько турецких офицеров.

Идлибе. В начале нынешнего месяца президент Сирии Башар Асад в интервью РИА «Новости» назвал неэффективным взаимодействие России, Турции и США

«Нет, я не считаю его эффективным по одной простой причине: если бы это было эффективно, нам бы не пришлось сосем недавно начать боевые действия во многих районах Алеппо и Идлиба, потому что турецкий режим должен был убедить террористов покинуть этот район, но они этого не сделали», — констатировал политик.

Он отметил, что Анкара каждый раз берет на себя одно и то же обязательство, но до сих пор не выполнила его.

«У них еще есть шанс оказать давление на террористов, чтобы они ушли с севера от трассы M4 в Идлибе. Это их последнее обязательство по соглашению с российской стороной, но они его так и не выполнили. Давайте подождем и посмотрим», — подчеркнул Асад.

По его словам, Турция и США должны покинуть территорию Сирии, иначе в стране вспыхнет народное восстание, поднятое сирийскими гражданами против оккупации своих земель иностранными войсками.

Он также обратил внимание, что война в Сирии все еще продолжается, а главари террористов намерены предпринимать действия, чтобы она не заканчивалась еще долго.

Чуть ранее два Су-24 ВКС РФ атаковали подземные командные пункты террористов в провинции Дейр эз-Зор на востоке Сирии, уничтожив около 30 боевиков. Таким образом российские военные ответили боевикам, причастным к гибели в августе генерал-майора Вячеслава Гладких и переводчика-курсанта Михаила Мильшина.

Авиация ВКС РФ приступила к нанесению ударов по объектам вооруженных формирований террористов в Сирии 30 сентября 2015 года.

К началу операции на авиабазе Хмеймим была скрытно создана группировка войск, в состав которой вошли 50 летательных аппаратов — 34 самолета и 16 вертолетов.

Кроме того, там же были сосредоточены подразделения боевого, материально-технического обеспечения, охраны и Сил специальных операций.

Как отметил министр обороны России Сергей Шойгу , активная фаза операции продолжалась 804 дня — с 30 сентября 2015 года по 11 декабря 2017 года. Всего ВКС РФ совершили более 44 тыс. боевых вылетов. Максимальное количество самолетовылетов в сутки (139) было зафиксировано 20 ноября 2015 года в ходе серии операций по уничтожению отрядов исламистов.

Дальними бомбардировщиками Ту-22М3 по объектам террористов было нанесено 47 групповых ударов. Они совершили 369 вылетов на дальность до 2,5 тыс. км.

Для нанесения ударов по наиболее важным целям были использованы высокоточные крылатые ракеты большой дальности «Калибр» и Х-101. В частности, 100 ударов было нанесено с кораблей и подводных лодок ВМФ России.

Кроме того, 66 раз объекты противника поражали стратегические бомбардировщики дальней авиации типа Ту-95 и Ту-160, осуществляя пуск крылатых ракет воздушного базирования на дальности от 500 до 1500 кмй.

«Порой в идущих по сей день обсуждениях возникает вопрос: а правильно ли Россия сделала, взявшись за выполнение той непростой задачи? Но всякий раз можно доказательно утверждать: миссия была в Сирии необходимой, а решение о начале военной операции было верным, если не единственно возможным», — подчеркивал Шойгу.