Названо уникальное супероружие, которым обзаведется Россия

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Американский журнал The National Interest рассказал о российской боевой экипировке нового поколения "Сотник", которая значительно повысит возможности пехотинцев.

Ее разработкой занимается "Ростех" . Перспективный экзоскелет заменит солдатам нынешний костюм "Ратник". Новую экипировку оснастят большим количеством высокотехнологичных компонентов, среди них — противоминная обувь, противорадиолокационный костюм и специальная ткань, защищающая от обнаружения в инфракрасном свете. Часть из них уже разработана.

Как пишет издание, российские военные создают технологии, которые повысят осведомленность солдата о боевой обстановке, сведут к минимуму его физические усилия и уменьшат риск для жизни.

"Сотник" могут интегрировать с микродронами, которые обеспечат передачу информации о поле боя с бортовых камер на смотровой щиток солдатской каски или очки, напоминающие Google Glass, говорится в материале. Экзоскелет может получить в комплект и новое стрелковое оружие.

"В настоящее время формируется и обосновывается облик перспективной боевой экипировки военнослужащих, в состав которой предусматривается внедрение элементов, усиливающих физические возможности военнослужащего", — цитирует журнал главнокомандующего Сухопутными войсками генерала Олега Салюкова.