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Появились фото уничтоженного Азербайджаном армянского С-300 

Lenta.ru 2 часа назад
Появились фото уничтоженного армянского С-300
Фото: РИА Новости
В сети появились первые фотографии, на которых запечатлен принадлежавший Вооруженным силам Армении зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300, уничтоженный азербайджанскими военными. Внимание на снимки обратил Telegram-канал «Военный Осведомитель».
На опубликованном кадре видно, что в результате удара азербайджанского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Harop комплекс получил серьезные повреждения: часть элементов машины пострадала от огня, часть — была практически полностью разрушена. Кроме того, удалось запечатлеть и сам момент уничтожения С-300.
Когда и где именно была произведена атака, не уточняется.
Telegram-канал «Военный Осведомитель»
17 октября Министерство обороны Азербайджана показало уничтожение армянского С-300 на видео. Отмечалось, что пусковая установка во время удара по ней находилась в боевом положении. По словам военного эксперта Александра Михайловского, к уничтожению принадлежащих Армении С-300 привели неслаженность действий расчетов и группировки армянской ПВО, высокие технические характеристики турецкой военной техники и передовая отработанная тактика их применения.
26 октября вступил в силу режим прекращения огня. Соответствующие договоренности были достигнуты Азербайджаном и Арменией при посредничестве США. Перемирие началось в 08:00 по местному времени (07:00 мск).
Однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. Так, по информации Минобороны Азербайджана, обстрелу подверглись армейские части в одном из сел Лачинского района. Армения, в свою очередь, проинформировала, что Вооруженные силы Азербайджана в 08:45 открыли артиллерийский огонь в направлении боевых позиций на северо-востоке Нагорного Карабаха (Арцаха).
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Комментарии
Армия , Министерство обороны , Азербайджан , Армения , США
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