Появились фото уничтоженного армянского С-300

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В сети появились первые фотографии, на которых запечатлен принадлежавший Вооруженным силам Армении зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300, уничтоженный азербайджанскими военными. Внимание на снимки обратил Telegram -канал «Военный Осведомитель».

На опубликованном кадре видно, что в результате удара азербайджанского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Harop комплекс получил серьезные повреждения: часть элементов машины пострадала от огня, часть — была практически полностью разрушена. Кроме того, удалось запечатлеть и сам момент уничтожения С-300.

Когда и где именно была произведена атака, не уточняется.

Telegram-канал «Военный Осведомитель»

17 октября Министерство обороны Азербайджана показало уничтожение армянского С-300 на видео. Отмечалось, что пусковая установка во время удара по ней находилась в боевом положении. По словам военного эксперта Александра Михайловского, к уничтожению принадлежащих Армении С-300 привели неслаженность действий расчетов и группировки армянской ПВО, высокие технические характеристики турецкой военной техники и передовая отработанная тактика их применения.

26 октября вступил в силу режим прекращения огня. Соответствующие договоренности были достигнуты Азербайджаном и Арменией при посредничестве США. Перемирие началось в 08:00 по местному времени (07:00 мск).