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В США рассказали, как Россия усилит танки 

Ferra.ru 18 минут назад
В США рассказали, как Россия усилит танки
Фото: Ferra
Авторы американского издания National Interest заявили, что Россия собирается увеличить огневую мощь танков, и рассказали, каким способом.
Перевод материала предоставило издание «ПолитРоссия». Американские эксперты говорят, что до тех пор, пока первая партия новейших танков Т-14 «Армата» поступит в российские войска, пройдут годы. Поэтому Россия и решила усилить уже действующие танки. В частности, этого хотят добиться установкой на боевые машины орудий большего калибра.
Американцы ссылаются на главнокомандующего Сухопутными войсками России Олега Салюкова. Он поделился с журналистами планами по вооружению. Сейчас российские танки Т-72Б3, Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т90М вооружены 125-миллиметровыми пушками. Американские эксперты отметили, что эти боевые машины всё ещё опасны для противника.
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Армия , Олег Салюков , США
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