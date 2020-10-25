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Показан улучшенный украинский беспилотник для разведки на Донбассе 

Ferra.ru 33 минуты назад
Показан улучшенный украинский дрон для разведки
Фото: Ferra.ru
Украинская Авиационная производственная компания «Скаэтон» показала улучшенный беспилотник ACS-3 (Raybird-3). Он будет, в том числе, проводить воздушную разведку на Донбассе.
Модернизированный беспилотник получил новый японский инжекторный двигатель, улучшенное программное обеспечение и возможность установки малогабаритного радара с синтезированной апертурой.
Благодаря новому экономичному двигателю аппарат сможет летать на высоте 4,5 тысячи метра вместо 3 тысяч. ACS-3 может лететь на крейсерской скорости 120 километров в час, продолжительность полёта может достигать 24 часов.
Раньше управление беспилотником работало по схеме «одна наземная станция — один аппарат». Теперь же к одной наземной станции управления можно подсоединить любое количество беспилотников, а к одному аппарату — любое количество пользователей.
Сообщается, что новые ACS-3 уже поставили в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ). В дальнейшем беспилотник намерены использовать для разведки на Донбассе, пишет «Военное обозрение».
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Армия , Военное обозрение
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