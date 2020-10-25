Грядет война России и США: эксперт сделал однозначный вывод 

«Готовятся к войне с Россией. США провели учения в Европе для оценки готовности к войне. На них отрабатывалась мобилизация войск союзников по НАТО на случай вооруженного конфликта. В учениях приняли участие 4,4 тыс. военнослужащих из всех родов войск», — написал в твиттере Коротченко.