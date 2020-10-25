Грядет война России и США: эксперт сделал однозначный вывод 

Военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что учения НАТО, состоявшиеся в Европе, говорят о подготовке США и альянса к войне с Россией.
«Готовятся к войне с Россией. США провели учения в Европе для оценки готовности к войне. На них отрабатывалась мобилизация войск союзников по НАТО на случай вооруженного конфликта. В учениях приняли участие 4,4 тыс. военнослужащих из всех родов войск», — написал в твиттере Коротченко.
Вся информация об учениях была засекречена. Известно, что по легенде учений в Европе произошёл некий вооружённый конфликт. Натовцы отрабатывали модели взаимодействия авиации, флота, сухопутных, космических войск и киберподразделений.
Готовятся к войне с Россией.
США провели учения в Европе для оценки готовности к войне. На них отрабатывалась мобилизация войск союзников по НАТО на случай вооруженного конфликта.
В учениях приняли участие 4,4 тыс. военнослужащих из всех родов войск. https://t.co/qhHbO5UInu— Игорь Коротченко (@i_korotchenko) October 24, 2020
Игорь Коротченко — главный редактор журнала Национальная оборона, директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО).
Ранее «Рамблер» сообщал, что эксперт назвал пустым звуком призыв исключить Турцию из НАТО.