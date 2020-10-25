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Грядет война России и США: эксперт сделал однозначный вывод 

Майк Габриелян 24 минуты назад
Военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что учения НАТО, состоявшиеся в Европе, говорят о подготовке США и альянса к войне с Россией.

«Готовятся к войне с Россией. США провели учения в Европе для оценки готовности к войне. На них отрабатывалась мобилизация войск союзников по НАТО на случай вооруженного конфликта. В учениях приняли участие 4,4 тыс. военнослужащих из всех родов войск», — написал в твиттере Коротченко.

Вся информация об учениях была засекречена. Известно, что по легенде учений в Европе произошёл некий вооружённый конфликт. Натовцы отрабатывали модели взаимодействия авиации, флота, сухопутных, космических войск и киберподразделений.
Игорь Коротченко — главный редактор журнала Национальная оборона, директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО).
Ранее «Рамблер» сообщал, что эксперт назвал пустым звуком призыв исключить Турцию из НАТО.
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Армия , Видео , В мире , Игорь Коротченко , НАТО
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