Азербайджан вынес суровый приговор «Панцирь-С1»

Турецкое издание Haber 7 в связи с головокружением от успехов в Карабахе решило вытереть ноги о российские комплексы противовоздушной обороны. И окончательный приговор российским комплексам вынесли турецкие беспилотники. Лучшие в мире. Ну, лучшие во всяком случае по беспрецедентной рекламной акции, которая началась сразу же после первых успехов в Ливии , которые были достигнуты при помощи разведывательно-ударных дронов Bayraktar TB2.

Издание утверждает, что российские ЗРПК «Панцирь-С1» показали свою полную беспомощность перед турецкими «Байрактарами» в Сирии и в Ливии. Где турецкая пресса называла налеты беспилотников на комплексы ПВО «геноцидом „Панцирей“». Теперь же в Нагорном Карабахе азербайджанские военные «бросили последнюю горсть земли на могилу российских зенитных ракетно-пушечных комплексов».

Наивысшие достижения по части лжи, намешенной в рекламу вооружения, принадлежат американской компании «Локхид Мартин», всеми правдами и неправдами продвигающей свой истребитель F-35. Турки до них пока не доросли. Однако в описании доблестных побед «Байрактаров» она отчетливо присутствует. И самый существенный тут момент состоит в том, что ни в Армении , ни в Нагорном Карабахе «Панцирей» нет. Да, турецкие беспилотники, действительно, поразили несколько ЗРК. Но это комплексы советских времен, при разработке которых возможность перехвата беспилотников не закладывалась. По той простой причине, что этого типа летательных аппаратов тогда не существовало.

Вот они — ЗРК «Стрела-10» и «Игла» — были поражены ракетами, пущенными беспилотниками. При этом в условиях информационной неразберихи, когда и армяне, и азербайджанцы приписывают себе мифические победы, точное количество потерь определить невозможно. Как, впрочем, и то, чем комплексы были уничтожены — беспилотниками или же артиллерийским огнем.

Дело в том, что с наведением азербайджанской не только авиации, но и артиллерии дела обстоят самым лучшим образом. И благодарить в первую очередь следует турецкую спецавиацию. Поблизости от Армении барражирует турецкий самолет ДРЛОиУ, который поставляет азербайджанцам данные о работающих РЛС на территории и Армении, и Нагорного Карабаха.

Конечно, армяне могли бы и получше организовать свою противовоздушную оборону. И в том, что они этого не сделали, есть определенная вина российских военных. В июле в ходе пятидневного конфликта в Тавушской области Армения одержала победу, сбив 10 и перехватив 3 беспилотника израильского производства. Армянские дроны уничтожили двоих высокопоставленных азербайджанских военных.

Иллюзию защищенности армянской армии от беспилотников укрепили российские военные. В конце июля прошли российско-армянские учения войск ПВО. По их результатам российские коллеги заявили армянам, что у них оборона от дронов налажена нормально. И что ЗРК «Оса», принятая на вооружение в 1970 году, прекрасно подходит для этих целей. В то же время известно, что РЛС «Оса» совсем плохо справляется с целями, имеющими низкую ЭПР. К таким, в частности, относятся малоразмерные беспилотники. Также посоветовали побольше полагаться на средства РЭБ. Однако Россия в обозримом прошлом поставила Армении лишь комплексы «Инфауна», которые предназначены не для борьбы с дронами, а с нейтрализацией радиоуправляемых мин. В общем, следует признать, что учения были весьма странными.

Вся кажущаяся готовность затрещала по швам в первые же дни «большой войны». Когда значительная часть комплексов ПВО, расположенных в Карабахе, была уничтожена в первые дни. (Отметим в скобках, что самые серьезные ЗРК Армения держит близ Еревана и Мецаморской АЭС). Так вот, турецкие дроны участия в этом не принимали. На ЗРК были направлены груженые взрывчаткой израильские беспилотники IAI Harop, используемые как летающие бомбы. А уже потом, когда летать стало относительно безопасно, в ход пустили «Байрактары».

При подробном изучении «блистательных побед» турецких дронов над «Панцирями» в Сирии и в Ливии становится понятно, что они сильно преувеличены. В Сирии были уничтожены два «Панциря» и один был подбит, но потом восстановлен. Подбила израильская ракета «воздух-воздух». Один уничтожила ракета, запущенная с амриканского эсминца, второй — турецкий дрон.

А в Ливии потери оказались серьезнее. Но это было неизбежно. Армии маршала Хафтара поставили «Панцири» из ОАЭ.

Во-первых, это экспортная модификация, в ней отсутствует РЛС, и прицеливание производится при помощи оптико-электронной станции. Однако это не столь и важно. Куда хуже то, кто использовал комплексы. Если бы Эмираты передали Хафтару вагон автоматов Калашникова, которыми умеют пользоваться даже подростки в африканских странах, то это было бы нормально. Но когда третья страна, не особо разбирающаяся в сложном вооружении, передает его бойцам, не имеющим никакой подготовки, на нормальную эксплуатацию этого вооружения рассчитывать не приходится.

Большая часть из семи уничтоженных турками «Панцирей» (что было документально подтверждено) были потеряны в результате грубых ошибок.

Существует прекрасная иллюстрация того, что даже прекрасное оружие в кривых руках никакой пользы не приносит. Во время «Войны на истощение», которая велась между Египтом и Израилем в конце 60-х годов, Советский Союз поставил египтянам несколько ЗРК С-125 «Нева». Однако результат их использования был нулевой. Израильская авиация не обращала на них ни малейшего внимания.

Тогда в 1970 году по просьбе Каира Советский Союз направил в Египет свою 18-ю дивизию ПВО, оснащенную точно такими же ЗРК. 3 августа 1970 года состоялось первое сражение советских ракетчиков с израильскими пилотами. В результате Израиль потерял пять самолетов. У нас потерь не было. И 6 августа Израиль подписал документ о перемирии.

Турецкое издание Haber 7 после упоминания о «горстке земли» наносит «Панцирю» «сокрушительный удар». Поскольку он бесполезен, то русские экстренно разрабатывают новое средство, которое, может быть, будет не так позориться во время боев с турецкими беспилотниками. Это ЗРК «Гибка-С», который, предположительно, будет принят на вооружение в следующем году. И предназначен он якобы прежде всего для борьбы именно с ударными беспилотниками.

И это тоже не соответствует действительности, потому что ЗРК «Гибка» на ракетных катерах уже эксплуатируется 15 лет. А «Гибка-С» — это его наземная модификациями. И никакой особой специализации по ударным беспилотникам не имеется.

Это аналог американского ЗРК сверхмалой дальности «Эвенджер». На бронемашину «Тигр» установлено поворотное устройство, в котором расположены 4 ракеты от какого-либо из существующих переносных зенитно-ракетных комплексов. То есть дальность в лучшем случае — 6-7 км, высота перехвата — 3, -5-4,5 км.

Из чего следует, что утверждать, что «Гибка-С» пойдет на замену «Панцирей», — это издевательство над здравым смыслом. В создаваемом комплексе невозможен автоматический обстрел целей без участия оператора.

Комплекс «Гибка-С» состоит из командно-разведывательной машины и боевой с ракетами. Командная машина при помощи РЛС обнаруживает координаты целей, и телефонист передает их на боевую машину. Наведение ракет на цели производится при помощи оптико-электронного устройства. Одно можно сказать однозначно — «Гибка-С» гораздо эффективнее, чем боец, разместивший на плече трубу ПЗРК и ловящий в прицел воздушную цель.

Ну, а по сравнению с «Панцирем» существует лишь одно достоинство — более дешевая зенитная ракета.

Поэтому искать вооружение, которое могло бы подстраховывать «Панцири», следует искать среди комплексов радиоэлектронной борьбы. Однако тут предстоит проделать значительную работу, поскольку комплексы РЭБ пока не отличаются большой доблестью в борьбе с дронами.