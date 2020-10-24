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В состав российского флота вошла подводная лодка «Волхов» 

News.ru 2 часа назад
В состав ВМФ вошла подводная лодка «Волхов»
Фото: mil.ru
Подводная лодка «Волхов» проекта 636.3 24 октября официально вошла в состав Военно-морского флота России.
В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония подъёма Андреевского флага на судне. Подводная лодка «Волхов» является второй в серии из шести субмарин, строящихся на «Адмиралтейских верфях» для Тихоокеанского флота по приказу главкома ВМФ. «Волхов» заложили в июле 2017 года и спустили на воду в декабре 2019 года. В этом же месяце передали заказчику первое судно серии — подлодку «Петропавловск-Камчатский». Сейчас в цехах продолжается строительство «Магадана» и «Уфы».
Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе судостроительного предприятия «Адмиралтейские верфи».
Подводные лодки проекта 636.3 «Варшавянка» относятся к третьему поколению больших дизель-электрических субмарин, они являются одними из самых малошумных в мире. Субмарины имеют длину 74 метра и водоизмещение более 3900 тонн. Рабочая глубина погружения — 240 метров, предельная — 300 метров, дальность хода составляет до 7500 морских миль. Основное вооружение — ракетный комплекс «Калибр ПЛ» с одноимёнными крылатыми ракетами, которые можно запускать из подводного положения через торпедные аппараты.
Ранее ВМС Японии спустили на воду первую подлодку нового типа «Тайгэй» («Большой кит»), сообщал NEWS.ru.
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Комментарии
Армия , Адмиралтейские верфи , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург
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