В состав ВМФ вошла подводная лодка «Волхов»

Подводная лодка «Волхов» проекта 636.3 24 октября официально вошла в состав Военно-морского флота России

Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония подъёма Андреевского флага на судне. Подводная лодка «Волхов» является второй в серии из шести субмарин, строящихся на « Адмиралтейских верфях » для Тихоокеанского флота по приказу главкома ВМФ. «Волхов» заложили в июле 2017 года и спустили на воду в декабре 2019 года. В этом же месяце передали заказчику первое судно серии — подлодку «Петропавловск-Камчатский». Сейчас в цехах продолжается строительство «Магадана» и «Уфы».

Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе судостроительного предприятия «Адмиралтейские верфи».

Подводные лодки проекта 636.3 «Варшавянка» относятся к третьему поколению больших дизель-электрических субмарин, они являются одними из самых малошумных в мире. Субмарины имеют длину 74 метра и водоизмещение более 3900 тонн. Рабочая глубина погружения — 240 метров, предельная — 300 метров, дальность хода составляет до 7500 морских миль. Основное вооружение — ракетный комплекс «Калибр ПЛ» с одноимёнными крылатыми ракетами, которые можно запускать из подводного положения через торпедные аппараты.

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