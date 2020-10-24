Турция провоцирует партнеров по НАТО

Американцы обеспокоены последними новостями их Турции : там впервые провели испытания российского зенитно-ракетного комплекса С-400. Но и США , и НАТО молчат. Не первый год Вашингтон угрожает Анкаре санкциями, но это пока лишь пустые слова. А Турцию явно уже не волнует мнение партнеров по НАТО, рассуждает Cicero.

Согласно сообщениям средств массовой информации, Турция впервые провела испытания российского зенитно-ракетного комплекса С-400. Все выпущенные системой ракеты-перехватчики успешно поразили намеченные цели. Об этом сообщило российское информационное агентство ТАСС 16 октября со ссылкой на дипломатические источники.

В том, что все было именно так, не сомневаются и трое хорошо разбирающихся в данном деле членов Сената США . Председатель Внешнеполитического Комитета республиканец Джим Риш (Jim Risch), лидер сенаторов-демократов в том же комитете Боб Менендес (Bob Menendez) и председатель Комитета по обороне Джеймс Инхоф (James Inhofe) твердо уверены, что на последней стадии активации были использованы боевые заряды.

Хронология вооружения

Действительно, отдельные части мозаики складываются в эту картину. В середине июля 2019 года первые компоненты российских ракет «земля-воздух» прибыли в Анатолию. В начале сентября того же года Анкара направила для обучения в Россию команды, предусмотренные для эксплуатации и обслуживания данного вида вооружения. В конце ноября 2019 года турецкие военные активировали радар системы и начали с его помощью следить за собственными истребителями класса F-4 и F-16. Так Анкара удостоверилась, что российская система ПВО С-400 действительно способна обнаруживать самолеты американского производства.

Наконец, в январе 2020 года в Турцию поступили ракеты-перехватчики. Таким образом, к этому моменту с чисто технической точки зрения системы могли быть приведены в полную боевую готовность. 2 октября 2020 года появилось подробное сообщение, в котором со ссылкой на якобы официальные документы Администрации турецкого президента и Генерального штаба говорилось о предстоящем испытании зенитно-ракетных комплексов С-400 с боевыми зарядами в период с 5 по 16 октября.

Озабоченность американцев

7 октября двое членов Сената США — демократ Крис ван Холлен (Chris van Hollen) и республиканец Джеймс Лэнкфорд (James Lankford) — направили письмо государственному секретарю Майку Помпео (Mike Pompeo). В нем сенаторы ссылались на находящиеся в их распоряжении достоверные сведения, что Турция использует радар системы С-400 для слежения за полетами греческих истребителей F-16. Эти самолеты участвовали в маневрах в восточном Средиземноморье вместе с ВВС Франции и Италии, а также Республики Кипр. То есть, Турция использовала систему против самолетов стран-членов НАТО. Активация российского радара на американские F-16, говорится в письме, вызывает опасения, что Россия может получить доступ к секретным данным американского самолета.

Всего лишь через пять дней, 12 октября, Анкара официально закрыла воздушное пространство над турецкой провинцией Синоп у Черного моря, где, согласно вышеназванному сообщению, после 2 октября должна была произойти активация С-400 с боевыми зарядами. После испытаний успешную активацию системы превозносили в социальных сетях Турции.

Агентство «Рейтер» процитировало одного турецкого аналитика, сообщившего, что траектория ракет и их конденсационные следы соответствуют запускам из системы С-400. Турецкое министерство обороны отказалось комментировать это сообщение. Однако председатель Президиума оборонной промышленности в Администрации турецкого президента Исмаил Демир (Ismail Demir) всего за десять дней до испытаний признал, что новости, согласно которым Турция отложила активацию системы, не соответствуют действительности.

НАТО и США молчат

Перед лицом этой однозначной картины удивляет, что НАТО и США пока реагируют на происходящее весьма сдержанно. Альянс в своем сообщении, разосланном по электронной почте, не указывает, известно ли ему, состоялись испытания или нет. Там только говорится: «Любое испытание системы противовоздушной обороны, если оно подтвердится, будет достойным сожаления событием». Особенно странным кажется замечание, что Турция должна подумать, не представляет ли эта система опасности для самолетов альянса. Ведь, по информации государственного турецкого информационного агентства «Анадолу», С-400 рассчитана прежде всего на то, чтобы поражать западные летательные аппараты.

Белый дом пока молчит. Официальный представитель Пентагона Джонатан Хофман (Jonathan Hoffman) и пресс-секретарь Госдепартамента Морган Ортагус (Morgan Ortagus) отговариваются тем, что факт испытаний до сих пор не подтвержден. Но если они все-таки состоялись, но это вызывает озабоченность и осуждение.

Санкции — пока лишь пустые угрозы

Все указывает на то, что США и НАТО и после успешной активации системы будут придерживаться политики умиротворения по отношению к Анкаре. С момента покупки систем С-400 в 2017 году Вашингтон угрожает Анкере санкциями в рамках закона «О противостоянии противникам Америки посредством санкций». Но президент США Дональд Трамп пока воздерживается от применения против Турции данного закона, который призван наказывать «значительные транзакции» российской оборонной промышленности. Когда в июле 2019 года Россия поставила Турции первые компоненты системы, Майк Помпео переформулировал критерий применения закон, и речь зашла об «активации» системы. А до этого критерий трансформировался из «приобретения» в «поставку».

Правда, президент США в качестве реакции на поставку первых компонентов С-400 исключил Турцию из программы, связанной с истребителем-невидимкой F-35. Но пока это выразилось лишь в прекращении подготовки турецких пилотов к управлению данными самолетами, которые Турция намеревалась закупить в количестве ста штук. Одновременно с этим было заявлено об исключении турецких компаний из производства самолетов, но этого так и не произошло. Как говорит Исмир Демур из Администрации турецкого президента, турецкие фирмы, как и было предусмотрено ранее, в полном объеме участвуют в программе.

Сенаторы ван Холлен и Лэнкфорд в своем письме упрекают Помпео в том, что Пентагон затянул поиск замены для турецких компаний. По их мнению, это и помогло Турции решиться на проведение испытание системы.

Идеальный расчет времени

С этой оценкой трудно не согласиться. Вновь Турции удалось воспользоваться слабостью США и опасениями НАТО, что Анкара может еще больше сблизиться с Москвой. Момент для испытаний выбран очень удачно: в США вот-вот должны состояться президентские выборы, и у Америки нет ни времени, ни сил заниматься Турцией. Анкара считает, что может не обращать на нее внимания.

Испытания стали еще и сигналом Москве, что Турция придает сотрудничеству с Россией стратегическое значение, так что Россия не должна слишком активно реагировать на действия Турции в Азербайджане.