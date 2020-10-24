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В США назвали главное оружие НАТО против России 

Lenta.ru 1 час назад
Истребитель пятого поколения F-35 Lightning II благодаря малозаметности и оснащению разнообразными датчиками в отчете корпорации RAND называется единственным самолетом, подходящим для первоначального контакта с российскими войсками в случае возможного конфликта в Европе, сообщает Defense News.
Из представленных материалов следует, что данное оружие в ближайшей перспективе станет главным истребителем в Европе, в задачи которого входит противодействие России. «Возможности НАТО в условиях интенсивного конфликта с Россией улучшатся с появлением в 2020-х годах сотен истребителей пятого поколения», — уверены в RAND.
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В отчете говорится, что истребители пятого поколения смогут проникать через российские системы противовоздушной обороны, тем самым «внося значительный боевой вклад с первых часов». Согласно RAND, подобный конфликт может возникнуть, если Москва, пользуясь региональным дисбалансом, попытается «оккупировать какую-либо часть территории НАТО».
В корпорации обращают внимание, что возможности по прорыву российской ПВО боевой авиацией европейских стран, не располагающих истребителями пятого поколения, в частности, Франции и Германии, ограничены.
В марте крупнейшая в мире военно-промышленная компания Lockheed Martin поставила заказчику пятисотый серийный истребитель F-35 Lightning II.
В январе корпорация пообещала к 2024 году выпускать по 180 истребителей пятого поколения F-35 Lightning II ежегодно.
Семейство многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II производится с 2001 года крупнейшей в мире военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin. Самолет предлагается в трех базовых вариантах: A (для военно-воздушных сил), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный). Унификация по комплектующим трех модификаций достигает 70-90 процентов.
F-35 Lightning II должны стать основными истребителями первой половины XXI века как минимум в 11 странах мира — США, Великобритании, Австралии, Италии, Канаде, Норвегии, Нидерландах и Дании, Израиле, Японии и Южной Корее. Ведущая роль в разработке истребителя принадлежит первым двум государствам (более 50 процентов комплектующих производят США, 15 процентов — в Великобритании).
Всего планируется произвести более четырех тысяч F-35 Lightning II.
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Армия , Видео , В мире , НАТО , Москва , США
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