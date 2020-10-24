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Украинский вице-премьер признал невозможность строить «Русланы» 

News.ru и ещё 1 1 час назад
На Украине признали невозможность строить «Русланы»
Фото: globallookpress.com
Украина уже не сможет возобновить производство самолётов Ан-124 «Руслан». Об этом заявил вице-премьер — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.

Новых «Русланов» мы построить не можем, — цитирует чиновника РИА Новости.

Также вице-премьер коснулся судьбы ещё одного украинского транспортника. По его словам, второй для страны грузовой самолёт Ан-225 «Мрия» удастся достроить, если будет финансирование. Возможность вложиться в достройку самолёта сейчас рассматривает Турция, отметил Уруский.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Олег Уруский заявил о начале поиска места, где будет построен завод по выпуску беспилотников. По его словам, производство откроют по договорённости с турецкой компанией Bayraktar. Вице-премьер добавил, что на новом предприятии станут работать украинские инженеры и конструкторы.
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Армия , Олег Уруский , РИА Новости
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