На Украине признали невозможность строить «Русланы»

Украина уже не сможет возобновить производство самолётов Ан-124 «Руслан». Об этом заявил вице-премьер — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский

Новых «Русланов» мы построить не можем, — цитирует чиновника РИА Новости.

Также вице-премьер коснулся судьбы ещё одного украинского транспортника. По его словам, второй для страны грузовой самолёт Ан-225 «Мрия» удастся достроить, если будет финансирование. Возможность вложиться в достройку самолёта сейчас рассматривает Турция, отметил Уруский.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Олег Уруский заявил о начале поиска места, где будет построен завод по выпуску беспилотников. По его словам, производство откроют по договорённости с турецкой компанией Bayraktar. Вице-премьер добавил, что на новом предприятии станут работать украинские инженеры и конструкторы.