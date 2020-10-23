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На Украине заявили о подготовке к производству турецких дронов Bayraktar 

ИА Regnum 41 минуту назад
На Украине готовятся к выпуску турецких дронов
Фото: Wikipedia
Украина в рамках договоренностей, заключенных с турецкой компанией Bayraktar о производстве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ищет необходимую площадку для этих целей, сообщил 23 октября на пресс-конференции в Киеве вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

«Турецкая сторона готова сделать инвестицию. Им от нас необходима площадка с соответствующими требованиями, на которой они построят предприятие, которое в итоге потом будет производить эти аппараты», — сказал Уруский.

По его словам, ранее турецкая сторона готова была разместить производство на одном из предприятий «Укроборонпрома», но теперь изменила свою позицию.
Кроме того, Уруский рассказал, что Украина рассматривает возможность совместного производства с Турцией противотанковых ракетных комплексов и авиационных двигателей для БПЛА, вертолетов и возможного турецкого перспективного боевого самолета.

«Предусматриваем, что будет создано несколько совместных предприятий, в том числе в морской тематике», — сказал Уруский.

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