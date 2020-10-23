В Сирии взорвали тонны нефти

В сирийском городе Эль-Баба подверглось ракетному обстрелу нефтехранилище, сообщает телеграм-канал «Военный осведомитель»
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Фото: телеграм-канал "Военный осведомитель"телеграм-канал "Военный осведомитель"
Город находится под властью протурецких боевиков. По данным канала «Военкоры русской весны»
, также обстреляна стоянка с автоцистернами на сирийско-турецкой границе.
По предварительной информации, удар был нанесен самолетом, принадлежность которого уточняется.
Отмечается, что ранее в этом районе были замечены беспилотники американской коалиции.
"Военный осведомитель" сообщает о десятках уничтоженных танкеров с нефтью.
По данным телеграм-канала, за 20 минут до атаки был зафиксирован пуск ракет из района российской авиабазы Хмеймим.