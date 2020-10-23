В Сирии взорвали тонны нефти

В сирийском городе Эль-Баба подверглось ракетному обстрелу нефтехранилище, сообщает телеграм-канал «Военный осведомитель»

Фото: телеграм-канал "Военный осведомитель" телеграм-канал "Военный осведомитель"

Город находится под властью протурецких боевиков. По данным канала «Военкоры русской весны» , также обстреляна стоянка с автоцистернами на сирийско-турецкой границе.

По предварительной информации, удар был нанесен самолетом, принадлежность которого уточняется.

Отмечается, что ранее в этом районе были замечены беспилотники американской коалиции.

"Военный осведомитель" сообщает о десятках уничтоженных танкеров с нефтью.