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В Сирии нефтехранилище подверглось ракетному обстрелу

Вероника Полынина
45 минут назад
В сирийском городе Эль-Баба подверглось ракетному обстрелу нефтехранилище, сообщает телеграм-канал «Военный осведомитель».
В Сирии взорвали тонны нефти
Фото: телеграм-канал "Военный осведомитель"телеграм-канал "Военный осведомитель"
Город находится под властью протурецких боевиков. По данным канала «Военкоры русской весны», также обстреляна стоянка с автоцистернами на сирийско-турецкой границе.
По предварительной информации, удар был нанесен самолетом, принадлежность которого уточняется.
Отмечается, что ранее в этом районе были замечены беспилотники американской коалиции.
"Военный осведомитель" сообщает о десятках уничтоженных танкеров с нефтью.
По данным телеграм-канала, за 20 минут до атаки был зафиксирован пуск ракет из района российской авиабазы Хмеймим.
Армия,Происшествия,Сирийская Арабская Республика,
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