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НАТО обеспокоено испытаниями российских С-400 Турцией 

RT на русском 1 час назад
НАТО обеспокоено испытаниями С-400 Турцией
Фото: РИА Новости
Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность испытаниями Турцией российских зенитно-ракетных систем С-400.

«НАТО озабочено всей ситуацией вокруг приобретения С-400», — приводит ТАСС его ответ на вопрос об испытаниях комплексов.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что в стране проходят испытания С-400. Он подчеркнул, что Анкара не собирается учитывать позицию Вашингтона по данному вопросу.
В середине октября СМИ писали, что Турция опробовала на учениях С-400. Были проведены пуски трёх ракет комплекса, каждая из которых успешно поразила назначенные цели.
Как заявили в США, американская сторона «самым решительным образом» осудит учения с С-400 в республике, если информация об их проведении подтвердится.
Там отмечали, что это «несовместимо с обязательствами» Анкары в рамках НАТО.
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Армия , Реджеп Эрдоган , Йенс Столтенберг , НАТО , ИТАР-ТАСС
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