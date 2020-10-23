Россия испытала неуязвимый «Панцирь» 

Зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь-М» успешно отразил массированный авианалет и удар крылатыми ракетами. Об этом сообщают «Известия».
В середине октября Министерство обороны России провело стрельбы из «Панциря-М» с борта малого ракетного корабля «Одинцово» по условному противнику — истребители Су-27 Балтийского флота сымитировали массированный авиационный налет и удар противокорабельными крылатыми ракетами. «Панцирь-М» поразил цели сначала на большой дальности, затем на средней, а потом добил на ближней. Стрельбы признаны успешными.
«Успешные стрельбы открывают дорогу к серийному производству комплекса и его установке на другие корабли», — высказал мнение военный историк Дмитрий Болтенков, добавив, что это сделает малые корабли России почти неуязвимыми для ударов с воздуха.
«Одинцово», как сообщал «Рамблер», — первый корабль, вооруженный «Панцирем-М». Вскоре он должен войти в состав 1-го гвардейского дивизиона 36-й бригады ракетных катеров Балтийского флота. По информации «Известий», отныне все малые ракетные корабли серии 22800 «Каракурт» будут оснащены «Панцирем-М».
В первой половине октября начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил, что была впервые выполнена стрельба гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» по морской цели. Она была признана успешной — ракета, выпущенная фрегатом «Адмирал Горшков» из акватории Белого моря, попала в цель, расположенную в Баренцевом море.