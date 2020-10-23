России завершились испытания зенитной ракетной системы С-300В4. Как пишут «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны , система подтвердила свою способность поражать оперативно-тактическое и гиперзвуковое оружие.

По данным газеты, комплекс С-300В4 может уничтожать гиперзвуковые ракеты благодаря специально созданному для него боеприпасу. В Минобороны рассказали, что новая ракета имеет гиперзвуковую скорость. В ведомстве подчеркнули, что С-300В4 способна поразить любые «современные и перспективные средства воздушно-космического нападения противника» на дальностях до 400 километров.

Опрошенные «Известиями» эксперты подчеркнули, что работы над гиперзвуковым оружием за рубежом пока «далеки от завершения». По словам собеседников газеты, С-300В4 обеспечат защиту от иностранных разработок на 10–15 лет вперед.

«У вероятного противника никаких шансов нет. А что касается американских заявлений об их гиперзвуковом оружии, то их разработок еще никто не видел в деле», — заявил бывший замглавы ВВС по Объединенной системе ПВО стран СНГ Айтеч Бижев.

Как сообщал «Рамблер», ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что американцы работают над «супер-пупер-ракетой». По его словам, она будет в 17 раз быстрее самых быстрых ракет, которые существуют сейчас.

«Мы создаем невероятную военную технику невиданного ранее уровня», — заявил он.

Позже военные США уточнили, что ракета в 17 раз быстрее не «всех существующих ракет», а скорости звука.