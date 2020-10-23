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Американский летчик рассказал о секретных учебных боях с советскими МиГ-23 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Летчик из США рассказал о секретных учебных боях с МиГ-23
Фото: Вадим Гирда / AP
Американский летчик Пол Вудфорд рассказал о проведении секретных учебных боев с участием советских истребителей в годы холодной войны. Об этом сообщает издание Popular Mechanics.
В 1960-х годах ЦРУ обзавелось несколькими истребителями советского производства, чтобы дать пилотам как следует их изучить. В рамках засекреченной программы летчики должны были не только освоить самолеты, но и выявить их слабые и сильные стороны.
Управлявший истребителем F-15 Вудфорд, вспоминая советский МиГ-23, назвал его неустойчивым и трудноуправляемым, однако признался, что скорость истребителя произвела на него впечатление.

«Ни до, ни после я не видел ни одного самолета, который бы так стремительно развивал скорость. Если у вас есть ракета, лучше пустить ее сразу, потому что через секунду он ускорится и уйдет из зоны поражения. Полагаю, что это было главным уроком», — отметил он.

Вудфорд счел МиГ-21 удивительно ловким и маневренным, а также почти незаметным благодаря своему размеру. Летчик добавил, что истребитель мог лететь на форсаже около 20 минут, и это создавало трудности во время тренировок.
В апреле возглавлявший секретную американскую часть полковник Военно-воздушных сил (ВВС) США в отставке Джон Мэнкларк рассказал о ненадежности советских МиГов. Он раскритиковал незамысловатость электронного оборудования радаров и систем оповещения о слежении МиГ-21, а МиГ-23 назвал «быстрым, но неустойчивым».
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Армия , ЦРУ , Израиль , Индонезия , Китай
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