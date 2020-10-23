Летчик из США рассказал о секретных учебных боях с МиГ-23

Американский летчик Пол Вудфорд рассказал о проведении секретных учебных боев с участием советских истребителей в годы холодной войны. Об этом сообщает издание Popular Mechanics.

В 1960-х годах ЦРУ обзавелось несколькими истребителями советского производства, чтобы дать пилотам как следует их изучить. В рамках засекреченной программы летчики должны были не только освоить самолеты, но и выявить их слабые и сильные стороны.

Управлявший истребителем F-15 Вудфорд, вспоминая советский МиГ-23, назвал его неустойчивым и трудноуправляемым, однако признался, что скорость истребителя произвела на него впечатление.

«Ни до, ни после я не видел ни одного самолета, который бы так стремительно развивал скорость. Если у вас есть ракета, лучше пустить ее сразу, потому что через секунду он ускорится и уйдет из зоны поражения. Полагаю, что это было главным уроком», — отметил он.

Вудфорд счел МиГ-21 удивительно ловким и маневренным, а также почти незаметным благодаря своему размеру. Летчик добавил, что истребитель мог лететь на форсаже около 20 минут, и это создавало трудности во время тренировок.