Как «Чёрная дыра» усилит ВМФ России

Подводная лодка «Волхов» будет принята в состав российского Военно-морского флота 24 октября. Об этом сообщил официальный представитель ВМФ РФ капитан 1-го ранга Игорь Дыгало. Субмарины данного типа создаются в рамках проекта 636.3 «Варшавянка». Они предназначены для защиты морских баз, противодействия подводным и надводным кораблям противника, а также для поражения наземных целей. Как отмечают эксперты, одним из главных преимуществ подлодок проекта «Варшавянка» является их малая шумность, которая достигается за счёт уникальной конструкции судна.
Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Волхов» войдёт в состав Военно-морского флота РФ 24 октября. Об этом сообщил в четверг официальный представитель ВМФ РФ капитан 1-го ранга Игорь Дыгало.
«Подводная лодка «Волхов» — вторая в серии из шести кораблей, строящихся на «Адмиралтейских верфях» (Санкт-Петербург) для Тихоокеанского флота РФ — приказом главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова будет принята в состав ВМФ России 24 октября», — сообщил Дыгало.
Он отметил, что торжественная церемония подъёма Андреевского флага пройдёт на территории предприятия-изготовителя.
Подводная лодка «Волхов» была заложена в 2017 году. Спуск субмарины на воду состоялся в 2019 году.
Швартовые испытания подводной лодки начались в марте 2020 года. С 18 июня по 21 июля субмарина «Волхов» проходила заводские ходовые испытания, во время которых проверялись системы жизнеобеспечения, радиолокации и связи, а также гидроакустический комплекс. Судно успешно выполнило все погружения: системы корабля отработали в штатном режиме и подтвердили заявленные тактико-технические характеристики.