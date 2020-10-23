Как «Чёрная дыра» усилит ВМФ России

Подводная лодка «Волхов» будет принята в состав российского Военно-морского флота 24 октября. Об этом сообщил официальный представитель ВМФ РФ капитан 1-го ранга Игорь Дыгало. Субмарины данного типа создаются в рамках проекта 636.3 «Варшавянка». Они предназначены для защиты морских баз, противодействия подводным и надводным кораблям противника, а также для поражения наземных целей. Как отмечают эксперты, одним из главных преимуществ подлодок проекта «Варшавянка» является их малая шумность, которая достигается за счёт уникальной конструкции судна.

Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Волхов» войдёт в состав Военно-морского флота РФ 24 октября. Об этом сообщил в четверг официальный представитель ВМФ РФ капитан 1-го ранга Игорь Дыгало.

Он отметил, что торжественная церемония подъёма Андреевского флага пройдёт на территории предприятия-изготовителя.

Подводная лодка «Волхов» была заложена в 2017 году. Спуск субмарины на воду состоялся в 2019 году.