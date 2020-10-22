Алиев сообщил о взятии азербайджано-иранской границы

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о взятии азербайджано-иранскую границы под контроль армией страны. Об этом он написал в своем Twitter.

Он отметил, что взятие границы, которая расположена на юге непризнанного Нагорного Карабаха, обеспечило освобождение поселка Агбенд Зенгиланского района.

"Обеспечено взятие под полный контроль государственной границы между Азербайджаном и Исламской республикой Иран. Поздравляю в связи с этим народы Азербайджана и Ирана", — написал Алиев.

Кроме того, глава государства добавил, что армия Азербайджана взяла под свой контроль еще 14 сел.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает "контрнаступательную операцию" в ответ на действия ВС Армении, которые "обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе".

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.