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Алиев сообщил о взятии под контроль азербайджано-иранской границы 

Газета.Ru 31 минуту назад
Алиев сообщил о взятии азербайджано-иранской границы
Фото: РИА Новости
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о взятии азербайджано-иранскую границы под контроль армией страны. Об этом он написал в своем Twitter.
Он отметил, что взятие границы, которая расположена на юге непризнанного Нагорного Карабаха, обеспечило освобождение поселка Агбенд Зенгиланского района.

"Обеспечено взятие под полный контроль государственной границы между Азербайджаном и Исламской республикой Иран. Поздравляю в связи с этим народы Азербайджана и Ирана", — написал Алиев.

Кроме того, глава государства добавил, что армия Азербайджана взяла под свой контроль еще 14 сел.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает "контрнаступательную операцию" в ответ на действия ВС Армении, которые "обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе".
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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Комментарии
Армия , В мире , Война, Карабах , Ильхам Алиев , Министерство обороны
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