Ил-76 разбомбили врага под Тверью 

Тверской области прошли военные учения, в рамках которых российские военно-транспортные самолеты Ил-76 отработали уничтожение наземных целей вероятного противника, сообщают «Известия». Экипажи при этом использовали метание бомб и стрельбу из авиационных пушек.

Маневры состоялись по плану регулярных учений Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Вражеские силы были представлены в виде макетов автомобилей и бронетранспортеров. Летчикам необходимо было поразить цели на высоте от 300 до 1000 м и на скорости самолета свыше 500 км/ч. Еще одна задача — выброска десанта с высоты 900 м.

Особенность прошедших учений — «боевое крещение» молодых выпускников летных училищ, а ныне военнослужащих Тверского, Псковского и Ивановского авиационных полков. Каждый экипаж выполнил по три боевых вылета.

В сентябре, как ранее сообщал «Рамблер», в Белоруссии прошли ежегодные совместные российско-белорусско-сербские военные учения «Славянское братство». Отработка действий вооруженных сил трех стран прошла на полигоне «Брестский» 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады белорусских ВС. Руководил ими командующий силами специальных операций ВС Белоруссии. В ходе маневров военные отработали выполнение задач по борьбе с терроризмом.