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Ил-76 разбомбили врага под Тверью 

Павел Тиунов 1 час назад
Ил-76 разбомбили врага под Тверью
Фото: ТАСС
В Тверской области прошли военные учения, в рамках которых российские военно-транспортные самолеты Ил-76 отработали уничтожение наземных целей вероятного противника, сообщают «Известия». Экипажи при этом использовали метание бомб и стрельбу из авиационных пушек.
Маневры состоялись по плану регулярных учений Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Вражеские силы были представлены в виде макетов автомобилей и бронетранспортеров. Летчикам необходимо было поразить цели на высоте от 300 до 1000 м и на скорости самолета свыше 500 км/ч. Еще одна задача — выброска десанта с высоты 900 м.
Особенность прошедших учений — «боевое крещение» молодых выпускников летных училищ, а ныне военнослужащих Тверского, Псковского и Ивановского авиационных полков. Каждый экипаж выполнил по три боевых вылета.
В сентябре, как ранее сообщал «Рамблер», в Белоруссии прошли ежегодные совместные российско-белорусско-сербские военные учения «Славянское братство». Отработка действий вооруженных сил трех стран прошла на полигоне «Брестский» 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады белорусских ВС. Руководил ими командующий силами специальных операций ВС Белоруссии. В ходе маневров военные отработали выполнение задач по борьбе с терроризмом.
Политолог Павел Фельгенгауэр, комментируя прошедшие учения, заявил, что таким образом Россия начала «скрытую оккупацию» Республики Беларусь. «Тихое вторжение», по мнению эксперта, необходимо Москве, чтобы сохранить свое влияние в республике на фоне развернутой в стране протестной активности. Кремль в настоящее время пытается предотвратить превращение Белоруссии в нейтральное государство или начало каких-либо отношений с НАТО, подчеркнул эксперт.
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Комментарии
Армия , Павел Фельгенгауэр , НАТО , газета "Известия"
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