Подлодка «Волхов» войдет в состав флота 24 октября 

Подводная лодка проекта 636.3 "Волхов" будет принята в состав Военно-морского флота 24 октября, сообщил в четверг официальный представитель ВМФ РФ капитан 1-го ранга Игорь Дыгало

"Подводная лодка "Волхов" — вторая в серии из шести кораблей, строящейся АО "Адмиралтейские верфи" для Тихоокеанского флота России, приказом главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова будет принята в состав ВМФ России 24 октября", — сказал он, добавив, что торжественная церемония подъема Андреевского флага пройдет на предприятии "Адмиралтейские верфи".

Подводная лодка "Волхов" была заложена в июле 2017 года и спущена на воду в декабре 2019 года. Первый корабль серии — "Петропавловск-Камчатский" — передан заказчику в декабре 2019 года. Сейчас в цехах "Адмиралтейских верфей" ведется строительство еще двух подводных лодок серии для ТОФ — "Магадан" и "Уфа".

Подводные лодки проекта 636.3 "Варшавянка" относятся к третьему поколению больших дизель-электрических подводных лодок и являются одними из самых малошумных в мире. Субмарины имеют длину 74 м, максимальное водоизмещение составляет более 3 900 т. Прочный корпус обеспечивает подлодке рабочую глубину погружения 240 м и предельную — 300 м, дальность хода составляет до 7 500 миль. Основное вооружение подводных лодок — ракетный комплекс "Калибр-ПЛ" с одноименными крылатыми ракетами, которые запускаются через торпедные аппараты из подводного положения.