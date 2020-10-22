Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты

Подлодка «Волхов» войдет в состав флота 24 октября 

ТАСС 29 минут назад
Подлодка «Волхов» войдет в состав флота 24 октября
Фото: РИА Новости
Подводная лодка проекта 636.3 "Волхов" будет принята в состав Военно-морского флота 24 октября, сообщил в четверг официальный представитель ВМФ РФ капитан 1-го ранга Игорь Дыгало.

"Подводная лодка "Волхов" — вторая в серии из шести кораблей, строящейся АО "Адмиралтейские верфи" для Тихоокеанского флота России, приказом главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова будет принята в состав ВМФ России 24 октября", — сказал он, добавив, что торжественная церемония подъема Андреевского флага пройдет на предприятии "Адмиралтейские верфи".

Подводная лодка "Волхов" была заложена в июле 2017 года и спущена на воду в декабре 2019 года. Первый корабль серии — "Петропавловск-Камчатский" — передан заказчику в декабре 2019 года. Сейчас в цехах "Адмиралтейских верфей" ведется строительство еще двух подводных лодок серии для ТОФ — "Магадан" и "Уфа".
Подводные лодки проекта 636.3 "Варшавянка" относятся к третьему поколению больших дизель-электрических подводных лодок и являются одними из самых малошумных в мире. Субмарины имеют длину 74 м, максимальное водоизмещение составляет более 3 900 т. Прочный корпус обеспечивает подлодке рабочую глубину погружения 240 м и предельную — 300 м, дальность хода составляет до 7 500 миль. Основное вооружение подводных лодок — ракетный комплекс "Калибр-ПЛ" с одноименными крылатыми ракетами, которые запускаются через торпедные аппараты из подводного положения.
Видео дня. Российские чиновники избирательно подключают газ в Париже
ТАСС: последние новости
В Турции заявили, что С-400 не будут интегрированы в структуру командного управления НАТО В Турции заявили, что С-400 не будут интегрированы в структуру командного управления НАТО Украина начинает строить две военно-морские базы для защиты черноморского региона Украина начинает строить две военно-морские базы для защиты черноморского региона Атомоход "Арктика" пройдет основные ледовые испытания в этом году Атомоход "Арктика" пройдет основные ледовые испытания в этом году
Комментарии
Армия , Николай Евменов , Игорь Дыгало , Адмиралтейские верфи , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Старец предрек России две войны
Старец предрек России две войны
Медведи разорвали человека и попали на видео
Медведи разорвали человека и попали на видео
Фото Муцениеце в купальнике восхитило фанатов
Фото Муцениеце в купальнике восхитило фанатов
На что Орбакайте «променяла» мужа
На что Орбакайте «променяла» мужа
Видео
Солдаты на танке въехали на территорию аэропорта в Волгограде
00:23
Солдаты на танке въехали на территорию аэропорта в Волгограде
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва на нефтебазе в Дагестане
00:51
Опубликовано видео с места взрыва на нефтебазе в Дагестане
Происшествия
Россиянин столкнулся с хищным китом в Японском море
02:17
Россиянин столкнулся с хищным китом в Японском море
Общество
Опубликовано видео извержения вулкана на Камчатке
00:53
Опубликовано видео извержения вулкана на Камчатке
Происшествия
Доведший до истерики мошенника Харламов попал на видео
00:48
Доведший до истерики мошенника Харламов попал на видео
Шоу-бизнес
Специальная обработка бронетехники попала на видео
00:19
Специальная обработка бронетехники попала на видео
Армия
Появилось видео сопровождения B-1В ВВС США
00:20
Появилось видео сопровождения B-1В ВВС США
Армия
Уличные баннеры с угрозами смерти попали на видео
02:08
Уличные баннеры с угрозами смерти попали на видео
Общество
Опубликовано видео приземления «Союз МС-16»
01:14
Опубликовано видео приземления «Союз МС-16»
Наука и техника
Новейший пулемет РПЛ-20 показали во всех подробностях
00:50
Новейший пулемет РПЛ-20 показали во всех подробностях
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение