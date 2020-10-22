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В Турции заявили, что С-400 не будут интегрированы в структуру командного управления НАТО 

ТАСС 1 час назад
Зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, которые Анкара приобрела у Москвы, будут задействованы независимо от системы НАТО. Об этом сообщил в четверг министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"С-400 не будут интегрированы в инфраструктуру командного управления НАТО. Они будут задействованы независимо", — приводит его слова телеканал ТRТ.

Как Турция отомстила США с помощью С-400
Кроме того, по утверждениям главы турецкого оборонного ведомства, приобретение Турцией у РФ С-400 вовсе не означает, что Анкара "отдаляется от НАТО".
Турция все еще готова приобрести у США ЗРК Patriot на выгодных для нее условиях.
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Армия , Видео , Министерство обороны , НАТО , США , Турция
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