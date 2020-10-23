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В США назвали «вооруженный до зубов» корабль России 

Lenta.ru и ещё 2 50 минут назад
В США назвали «вооруженный до зубов» корабль России
Фото: U.S. Navy / Wikimedia
Российский многоцелевой фрегат «Маршал Шапошников» проекта 1155, оснащенный, в частности, ракетными комплексами «Калибр-НК» и «Уран», в публикации американского журнала The National Interest называется «вооруженным до зубов».
Издание напоминает, что дальность соответствующих ракет оценивается в 1500-2500 километров. Более того, как пишет журнал, «Маршал Шапошников» допускает оснащение гиперзвуковыми ракетами «Циркон».
The National Interest отмечает, что после модернизации «Маршала Шапошникова», «зарекомендовавшего себя как боеспособный корабль», оставшиеся российские фрегаты проекта 1155 также будут обновлены.
В марте «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны, сообщили, что «Маршал Шапошников» вместо двух носовых 100-миллиметровых орудий АК-100 получит 100-миллиметровую артиллерийскую стелс-установку А-190-01.
В мае 2014 года «Маршал Шапошников» прибыл в Аденский залив и приступил к несению антипиратской вахты, в частности, сопровождению конвоя гражданских судов до безопасных вод в Красном море.
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Комментарии
Армия , Министерство обороны , газета "Известия" , The National Interest , США
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