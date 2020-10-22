Специальная обработка бронетехники попала на видео 

На полигоне Мулино в Нижегородской области специалисты по РХБ защите из состава войск Западного военного округа произвели специальную обработку бронетехники с использованием авторазливочных станций АРС-14КМ и дезинфицирующих растворов. Обработаны были танки Т-72Б3 и машины пехоты БМП-2.

Войска́ РХБ защиты (радиационной, химиической и биологической защи́ты) — это спецвойска, предназначенные для защиты вооружённых сил, населения и объектов тыла от воздействия радиационного, химического, биологического (РХБ) и других видов оружия массового поражения (ОМП), а также для ликвидации последствий применения ОМП и техногенных катастроф, как в военное, так и в мирное время.