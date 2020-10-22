Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты

Специальная обработка бронетехники попала на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
На полигоне Мулино в Нижегородской области специалисты по РХБ защите из состава войск Западного военного округа произвели специальную обработку бронетехники с использованием авторазливочных станций АРС-14КМ и дезинфицирующих растворов. Обработаны были танки Т-72Б3 и машины пехоты БМП-2.
Войска́ РХБ защиты (радиационной, химиической и биологической защи́ты) — это спецвойска, предназначенные для защиты вооружённых сил, населения и объектов тыла от воздействия радиационного, химического, биологического (РХБ) и других видов оружия массового поражения (ОМП), а также для ликвидации последствий применения ОМП и техногенных катастроф, как в военное, так и в мирное время.
Армия , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Уполномочен сбить: системы РЭБ «жгут» беспилотники США
Уполномочен сбить: системы РЭБ «жгут» беспилотники США
Волочкова сняла трусы перед чужим мужем
Волочкова сняла трусы перед чужим мужем
Взрыв после крушения: подробности катастрофы Су-34
Взрыв после крушения: подробности катастрофы Су-34
В Карабахе произошел изменивший ход конфликта эпизод
В Карабахе произошел изменивший ход конфликта эпизод
Видео
Специальная обработка бронетехники попала на видео
00:19
Специальная обработка бронетехники попала на видео
Армия
Появилось видео сопровождения B-1В ВВС США
00:20
Появилось видео сопровождения B-1В ВВС США
Армия
Уличные баннеры с угрозами смерти попали на видео
02:08
Уличные баннеры с угрозами смерти попали на видео
Общество
Опубликовано видео приземления «Союз МС-16»
01:14
Опубликовано видео приземления «Союз МС-16»
Наука и техника
«Молочная река» в Сочи попала на видео
00:12
«Молочная река» в Сочи попала на видео
Российский массажист силой вывернул голову младенцу и попал на видео
00:15
Российский массажист силой вывернул голову младенцу и попал на видео
Опубликовано видео ДТП с участием такси на юге Москвы
00:46
Опубликовано видео ДТП с участием такси на юге Москвы
Первый боевой пуск суперэсминца ВМС США попал на видео
00:41
Первый боевой пуск суперэсминца ВМС США попал на видео
Пассажирка ударила мужа на глазах у всего самолета и попала на видео
01:09
Пассажирка ударила мужа на глазах у всего самолета и попала на видео
На российской нефтебазе вспыхнул пожар
00:18
На российской нефтебазе вспыхнул пожар
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение