Появилось видео сопровождения B-1В ВВС США 

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21 октября российские перехватчики МиГ-31 и истребители Су-35 из состава дежурных по ПВО сил Восточного военного округа осуществили сопровождение двух стратегических бомбардировщиков B-1В военно-воздушных сил США над Беринговым морем. После разворота иностранных военных самолетов от границы РФ российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования. Нарушений допущено не было. Перехват осуществлялся в полном соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Рокуэлл Интернешнл B-1 «Лансер» — это американский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Разработан в 1970-80-х годах компанией Rockwell International. Состоит на вооружении Военно-воздушных сил США с 27 июля 1985 года.