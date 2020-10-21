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США планируют подарить Болгарии два списанных истребителя F-16 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
США подарят Болгарии два списанных истребителя F-16
Фото: РИА Новости
Военно-воздушные силы США намерены передать ВВС Болгарии на безвозмездной основе два истребителя-бомбардировщика F-16. Об этом проинформировала в среду газета "24 часа" со ссылкой на американское диппредставительство в Софии.

"Посольство США с удовольствием сообщает, что ВВС США намерены передать болгарским ВВС два выведенных из эксплуатации самолета F-16 сразу после того, как получат одобрение Конгресса США. По просьбе болгарского правительства эти два самолета будут предоставлены в соответствии с программой "Передача излишков продукции военного назначения зарубежным странам" для знакомства с техникой и обучения технического персонала болгарских ВВС", — приводит издание заявление американской стороны.

Отмечается, что истребители будут подарены в связи с покупкой Болгарией восьми самолетов F-16 Block 70 у компании Lockheed Martin.
Летом 2019 года Болгария приобрела истребители за $1,2 млрд Ожидается, что первые шесть самолетов будут доставлены в страну до конца 2023-го, а остальные — в начале 2024 года. В течение пяти лет после вступления соглашения в силу в республике должна быть создана наземная база по обслуживанию самолетов, подготовлена современная взлетно-посадочная полоса, обучены пилоты и технический персонал. Первая группа местных военных летчиков уже отправилась на подготовку в США. Программа обучения пилотированию новых истребителей охватывает в общей сложности 13 болгарских летчиков.
Сейчас обсуждается вопрос о приобретении дополнительно еще восьми самолетов.
В настоящее время, согласно справочнику "Военный баланс — 2020" (Military Balance 2020), выпущенному лондонским Международным институтом стратегических исследований (IISS), на вооружении Болгарии находятся 12 самолетов МиГ-29А и три учебно-боевых самолета (УБС) МиГ-29УБ. На складах также находятся несколько устаревших истребителей МиГ-21бис и УБС МиГ-21УМ. В Белоруссии были отремонтированы два бомбардировщика Су-25. Восемь истребителей F-16 Block 70 должны заменить 12 МиГ-29А.
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Комментарии
Армия , В мире , Конгресс США , Болгария , США , София
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