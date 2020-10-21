США подарят Болгарии два списанных истребителя F-16

"Посольство США с удовольствием сообщает, что ВВС США намерены передать болгарским ВВС два выведенных из эксплуатации самолета F-16 сразу после того, как получат одобрение Конгресса США. По просьбе болгарского правительства эти два самолета будут предоставлены в соответствии с программой "Передача излишков продукции военного назначения зарубежным странам" для знакомства с техникой и обучения технического персонала болгарских ВВС", — приводит издание заявление американской стороны.

Отмечается, что истребители будут подарены в связи с покупкой Болгарией восьми самолетов F-16 Block 70 у компании Lockheed Martin.

Летом 2019 года Болгария приобрела истребители за $1,2 млрд Ожидается, что первые шесть самолетов будут доставлены в страну до конца 2023-го, а остальные — в начале 2024 года. В течение пяти лет после вступления соглашения в силу в республике должна быть создана наземная база по обслуживанию самолетов, подготовлена современная взлетно-посадочная полоса, обучены пилоты и технический персонал. Первая группа местных военных летчиков уже отправилась на подготовку в США. Программа обучения пилотированию новых истребителей охватывает в общей сложности 13 болгарских летчиков.

Сейчас обсуждается вопрос о приобретении дополнительно еще восьми самолетов.

В настоящее время, согласно справочнику "Военный баланс — 2020" (Military Balance 2020), выпущенному лондонским Международным институтом стратегических исследований (IISS), на вооружении Болгарии находятся 12 самолетов МиГ-29А и три учебно-боевых самолета (УБС) МиГ-29УБ. На складах также находятся несколько устаревших истребителей МиГ-21бис и УБС МиГ-21УМ. В Белоруссии были отремонтированы два бомбардировщика Су-25. Восемь истребителей F-16 Block 70 должны заменить 12 МиГ-29А.