Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что у России не получилось урегулировать ситуацию в Нагорном Карабахе без участия Турции. Об этом сообщает Sputnik.
Октай также подтвердил готовность Анкары направить турецких военных в Карабах, если от Азербайджана поступит соответствующая просьба.
"С самого первого дня наш президент уже обозначил свою позицию. Турция не будет колебаться, и наш президент тем более не будет", — сказал Октай в интервью телеканалу CNN Turk.
Как писал «Рамблер», конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе перешел в острую фазу 27 сентября. 10 октября по итогам переговоров глав МИД России, Армении и Азербайджана Ереван и Баку объявили гуманитарное перемирие. С тех пор конфликтующие стороны неоднократно обвиняли друг друга в его нарушении. 20 октября президент Азербайджана объявил о взятии ряда населенных пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе города Зенгилан.
Ранее российский бизнесмен армянского происхождения Грант Агасьян предложил выкупить спорную территорию у Азербайджана, чтобы раз и навсегда превратить конфликт.