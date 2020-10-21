Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты

У России не получилось: Турцию разозлила ситуация в Карабахе 

Вероника Полынина 30 минут назад
Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что у России не получилось урегулировать ситуацию в Нагорном Карабахе без участия Турции. Об этом сообщает Sputnik.
Октай также подтвердил готовность Анкары направить турецких военных в Карабах, если от Азербайджана поступит соответствующая просьба.

"С самого первого дня наш президент уже обозначил свою позицию. Турция не будет колебаться, и наш президент тем более не будет", — сказал Октай в интервью телеканалу CNN Turk.

Азербайджан ликвидировал офицеров ВС Армении
Как писал «Рамблер», конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе перешел в острую фазу 27 сентября. 10 октября по итогам переговоров глав МИД России, Армении и Азербайджана Ереван и Баку объявили гуманитарное перемирие. С тех пор конфликтующие стороны неоднократно обвиняли друг друга в его нарушении. 20 октября президент Азербайджана объявил о взятии ряда населенных пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе города Зенгилан.
Ранее российский бизнесмен армянского происхождения Грант Агасьян предложил выкупить спорную территорию у Азербайджана, чтобы раз и навсегда превратить конфликт.
Комментарии 65
Армия , Видео , Война, Карабах , МИД , CNN
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано видео пуска крылатой ракеты «Оникс»
Опубликовано видео пуска крылатой ракеты «Оникс»
Мать подарила ребенка бомжу в Москве
Мать подарила ребенка бомжу в Москве
Азербайджану поставили ультиматум
Азербайджану поставили ультиматум
Трамп может покинуть США
Трамп может покинуть США
Видео
«Молочная река» в Сочи попала на видео
00:12
«Молочная река» в Сочи попала на видео
Российский массажист силой вывернул голову младенцу и попал на видео
00:15
Российский массажист силой вывернул голову младенцу и попал на видео
Опубликовано видео ДТП с участием такси на юге Москвы
00:46
Опубликовано видео ДТП с участием такси на юге Москвы
Первый боевой пуск суперэсминца ВМС США попал на видео
00:41
Первый боевой пуск суперэсминца ВМС США попал на видео
Пассажирка ударила мужа на глазах у всего самолета и попала на видео
01:09
Пассажирка ударила мужа на глазах у всего самолета и попала на видео
На российской нефтебазе вспыхнул пожар
00:18
На российской нефтебазе вспыхнул пожар
Происшествия
Опубликовано видео инцидента с «беременным» россиянином
01:48
Опубликовано видео инцидента с «беременным» россиянином
Общество
Мэр города разрешил выгонять COVID-диссидентов из автобуса
01:56
Мэр города разрешил выгонять COVID-диссидентов из автобуса
Политика Происшествия
Грабитель напал на старушку с тростью средь бела дня
00:42
Грабитель напал на старушку с тростью средь бела дня
Происшествия
Путин выпил с Михалковым
00:53
Путин выпил с Михалковым
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть