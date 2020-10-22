Названо единственное решение проблемы Карабаха

МИД Армении заявили, что проблему Нагорного Карабаха можно решить лишь мирным путем. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.

В министерстве указали, что МИД Азербайджана 21 октября выступил с манипулятивным заявлением, в котором осуществляется попытка преподнести позицию Баку Турции , отвергающих мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта, как подход армянской стороны.

"Постоянно выступая с позиций, исключающих военное урегулирование конфликта, мы еще раз подчеркиваем, что нагорно-карабахский конфликт может быть урегулирован исключительно мирным путем в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ — формата, имеющего международный мандат", — указано в заявлении МИД Армении.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает "контрнаступательную операцию" в ответ на действия ВС Армении, которые "обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе".

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.