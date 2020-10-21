«Морской волк» против России: США направили АПЛ в Европу

США направили к берегам Норвегии подводные лодки класса Seawolf, перед которыми ставится задача противостоять усилению влияния России в северных водах. Как действия Вашингтона изменят баланс сил в регионе, в материале «Газеты.Ru».

В середине октября 2019 года российский флот направил подводные лодки Северного флота в Северную Атлантику, и спустя почти год ВМС США развернули в этом районе одну из самых боеспособных и малошумных штурмовых подводных лодок класса USS Seawolf, пишет Forbes (согласно принятой терминологии, штурмовые атомные подводные лодки в ВМФ РФ называются многоцелевыми).

По мнению обозревателя издания, отдельные, но похожие события явно не были случайностью: Россия потратила десятилетия на подготовку своих подводных лодок для контроля ключевых районов Северной Атлантики, Соединенные Штаты десятилетиями готовились помешать этому плану.

И в этом плане атомная подводная лодка (АПЛ) Seawolf («Морской волк») — важная часть американских усилий.

Восемь российских подводных лодок, в том числе шесть субмарин с атомными силовыми установками, в прошлом году пересекли Норвежское и Баренцево моря, где они тренировались защищать районы несения боевой службы.

Американская лодка, вышедшая в море годом позже, специально была спроектирована для прорыва российской противолодочной обороны в этих же районах Северной Атлантики.

Рост подводной активности Москвы не был беспрецедентным — нечто подобное уже можно было наблюдать в 1987 году. Тогда советский Военно-морской флот отправил пять новых атомных многоцелевых подводных лодок класса «Виктор», которые пересекли Северную Атлантику и приблизились к восточному побережью США.

Речь идет об операции ВМФ СССР «Атрина». Она заключалась в скрытном (в обход прежних маршрутов выхода) развертывании 33-й дивизии подводных лодок Северного флота в Атлантическом океане. Цель — вскрытие районов боевого патрулирования атомных подводных лодок ВМС США, оснащенных баллистическими ракетами. Операцию отличал чрезвычайно высокий уровень секретности. При разработке плана действий был учтен опыт предыдущей подобной операции — «Апорт», осуществленной в 1985 году.

В марте 1987 года в Атлантике была развернута завеса из пяти АПЛ проекта 671РТМ «Щука» (по кодификации НАТО — «Victor-III»): К-299, К-244, К-298, К-255 и К-254. Лодки, избегая обнаружения многочисленными противолодочными силами потенциального противника, достигли Саргассова моря и военно-морской базы США Гамильтон. Операция успешно завершилась возвращением всех пяти субмарин на базу в губе Западная Лица.

«Атрина» продемонстрировала способность ВМФ СССР скрытно развернуть у берегов США крупную группировку атомных подводных лодок. Этот факт имел важное политическое значение. До операции «Атрина» советские АПЛ сопровождались американскими кораблями на всем пути их следования и в случае начала войны могли быть немедленно уничтожены.

По словам адмирала Владимира Чернавина, который в 1987 году был главкомом ВМФ СССР, успех этой «малой битвы за Атлантику» укрепил международный престиж отечественного флота.

Нечто подобное случилось спустя десятилетия, полагают в Forbes.

Рост подводной активности России в октябре 2019 года произошел под эгидой операции «Гром», 60-дневной репетиции ядерной войны, отмечают в американском издании.

В рамках учений 17 октября ракетная подводная лодка класса «Дельта IV» (по кодификации НАТО) «Карелия» осуществила пуск баллистической ракеты из вод Баренцева моря. В ходе этого мероприятия Вооруженными силами России также использовались ракеты воздушного и наземного базирования.

Восемь штурмовых лодок, участвовавших в операции «Гром», очевидно, практиковали обеспечение оперативной устойчивости района, где был развернут ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Карелия». В военное время оборона этих районов будет основной задачей российских многоцелевых подводных лодок, численность которых достигает примерно 50 единиц. Но те же самые атомные штурмовые подводные лодки ВМФ РФ обладают и собственными наступательными возможностями, подчеркивает издание.

Российские подводные лодки, на оснащение которых поступили крылатые ракеты морского базирования типа «Калибр-ПЛ», «могут действовать из районов относительной для них безопасности в Норвежском и Баренцевом морях и поражать цели в Северной и Центральной Европе».

И если бы Москва захотела угрожать континентальной части Соединенных Штатов конвенциональным оружием, штурмовые подводные лодки могли идти и дальше на запад. Восточное побережье США больше не является «убежищем» для американских военных кораблей, заявил командующий Вторым флотом ВМС США вице-адмирал Эндрю Льюис на одном из отраслевых мероприятий в феврале.

Американские адмиралы высказывали аналогичные предупреждения еще в середине 1980-х годов, незадолго до того, как пять подводных лодок Victor достигли Бермудских островов.

В 1984 году ВМС США провели тщательный анализ возможностей советских подводных лодок. Итоговый отчет, в котором были выделены новые классы ударных подводных лодок, в том числе АПЛ «Виктор», стал «поворотным моментом» для американцев, заявил конгрессу в 1986 году вице-адмирал Джеймс Хогг, тогдашний директор по военно-морским вооружениям.

По словам Хогга, охота на российские подводные лодки стала «приоритетом военно-морских сил США номер один в боевых действиях из-за серьезных последствий для национальной безопасности, если мы потеряем это боевое преимущество над Советами».

В соответствии с отчетом за 1984 год ВМС США запустили программу спешного завершения работ по разработке новой подводной лодки — «охотник-убийца» — Seawolf. И одновременно модернизировали свои существующие штурмовые субмарины, чтобы более безопасно работать в ледяных водах советских противолодочных рубежей.

36 лет спустя АПЛ Seawolf (одна из трех подводных лодок своего класса) стала частью возможного ответа ВМС США — вместе со своими союзниками по НАТО — на операцию «Гром» и возросшую подводную активность России в 2019 году.

АПЛ Seawolf, введенная в боевой состав ВМС США в 1997 году представляет собой более быструю, менее шумную и отлично вооруженную субмарину, чем любая другая подводная лодка в мире, полагают в Forbes.

Но немедленный ответ НАТО на операцию «Гром» пришел из воздушной сферы, пишет издание. С 25 октября по 7 ноября патрульные самолеты альянса выполнили более 40 самолетовылетов в поисках восьми российских ударных подводных лодок.

Шесть самолетов P-3 норвежских ВВС, четыре самолета P-8 ВМС США и один канадский самолет CP-140 вылетали из города Андойя в Норвегии. По крайней мере, один дополнительный P-8 вылетел из Кефлавика в Исландии. Патрульный «Атлантик-2» военно-морских сил Франции вылетел из аэропорта Прествик в Шотландии.

Патрульные самолеты Североатлантического альянса использовали для обнаружения российских подводных лодок на поверхности и в глубинах океана бортовые РЛС, гидролокаторы и магнитные детекторы.

10 месяцев спустя, в середине августа этого года, Seawolf вышла из своего порта приписки в штате Вашингтон, проплыла под тонким льдом Северного Ледовитого океана и прошла через российский противолодочный рубеж в Норвежском море.

Заявление ВМС США о прибытии Seawolf в норвежский порт Тромсе было примечательно тем, что американский флот почти никогда публично не объявляет о передвижении своих подводных лодок — и особенно осторожно относится к АПЛ Seawolf и однотипным с ней субмаринам.

«Межтеатровый переход АПЛ Seawolf из Бангора, штат Вашингтон, на Шестой флот США демонстрирует глобальный охват подводных сил и их стремление представить постоянно действующие и тайные подводные силы по всему миру для выполнения наших уникальных задач с непревзойденной готовностью», — заявил по этому поводу командующий подводными силами США Дэрил Кодл.

Это обязательство включает поддержание способности американских подводных лодок взламывать подводные противолодочные рубежи, которые русские так стараются защищать, и выслеживать защитников этих рубежей ПЛО. По крайней мере, на это надеются американцы, пишет Forbes.

«Атомные подводные лодки Seawolf — серия американских многоцелевых атомных подводных лодок 4-го поколения, построенная на верфях компании General Dynamics Electric Boat Corporation в 1989-1998 годах. Головная АПЛ Seawolf находится в строю с 1997 года, то есть ей уже 23 года и перспективной субмариной ее назвать уже трудно», — рассказал «Газете.Ru» директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

По словам специалиста, АПЛ типа Seawolf разрабатывались как ответ на появление в ВМФ СССР субмарин проекта 971 «Щука-Б» и были призваны заменить подводные лодки типа «Improved Los Angeles».

Как отметил собеседник издания, первоначально планировалась замена АПЛ типа Los Angeles на Seawolf (планировалась постройка серии из 30 субмарин). Однако из-за слишком высокой стоимости и изменения стратегических приоритетов предпочтение было отдано АПЛ типа Virginia и число субмарин сократили до 12. После распада СССР, когда в постройке находился только головной корабль проекта, обсуждалось даже полное прекращение строительства серии.

В итоге состав серии АПЛ Seawolf был ограничен только тремя субмаринами. Они оказались самыми совершенными по комплексу характеристик (по американским оценкам), но и самыми дорогими лодками из всех построенных ранее.