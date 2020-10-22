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Турция отказалась интегрировать С-400 в управление НАТО 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 7 43 минуты назад
Турция отказалась интегрировать С-400 в управление НАТО
Фото: РИА Новости
Зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, которые Анкара приобрела у Москвы, будут задействованы независимо от системы НАТО, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

«С-400 не будут интегрированы в инфраструктуру командного управления НАТО. Они будут задействованы независимо», — передает ТАСС слова министра.

Кроме того, по утверждениям главы турецкого оборонного ведомства, приобретение Турцией у РФ С-400 вовсе не означает, что Анкара «отдаляется от НАТО».
Напомним, во вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приобретенные Турцией у России системы С-400 не могут быть интегрированы в единую систему ПВО НАТО, потому альянс поддерживает усилия по поиску альтернативных вариантов.
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Армия , В мире , Хулуси Акар , Йенс Столтенберг , Министерство обороны , НАТО , ИТАР-ТАСС , Анкара , США , Турция
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