Батальон 556-го полка Вооруженных сил Армении выведен из строя, сообщает « Sputnik Азербайджан » со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

В ведомстве заявили, что в результате действий, предпринятых азербайджанскими военными в ходе боевых действий на Джебраильском направлении, уничтожены более 400 армянских военнослужащих-контрактников.

По данным азербайджанской стороны, оставшаяся часть батальона вернулась в город Арарат для повторного комплектования. Командир подразделения был уволен за отказ ввести оставшийся личный состав в бой, большинство военнослужащих привлечены к уголовной ответственности, рассказали в Минобороны Азербайджана.

Ранее 21 октября сообщалось , что силы противовоздушной обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сбили азербайджанский самолет. Азербайджанская сторона в ответ заявила об очередной фальсификации Еревана.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня по гуманитарным соображениям c 00:00 по местному времени 18 октября. Вместе с тем стороны обвинили друг друга в обстрелах и несоблюдении перемирия.