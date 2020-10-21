Армения сообщила о сбитом азербайджанском самолете

Минобороны Азербайджана опровергло в среду сообщение об уничтожении самолета ВВС Азербайджана в Карабахе.

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"Распространенная армянской стороной информация о якобы сбитом азербайджанском военном самолете является ложной", - говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства.

Ранее Минобороны Армении сообщило о том, что подразделения ПВО армии обороны непризнанной нагорнокарабахской республики в среду сбили самолет ВВС Азербайджана на южном направлении на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация.