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В Баку опровергли сообщение об уничтожении самолета ВВС Азербайджана в Карабахе

ТАССиещё 10
53 минуты назад
Минобороны Азербайджана опровергло в среду сообщение об уничтожении самолета ВВС Азербайджана в Карабахе.
Армения сообщила о сбитом азербайджанском самолете
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Распространенная армянской стороной информация о якобы сбитом азербайджанском военном самолете является ложной", - говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства.
Ранее Минобороны Армении сообщило о том, что подразделения ПВО армии обороны непризнанной нагорнокарабахской республики в среду сбили самолет ВВС Азербайджана на южном направлении на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.
Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация.
Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.
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