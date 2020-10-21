Армения сообщила о сбитом азербайджанском самолете

"Распространенная армянской стороной информация о якобы сбитом азербайджанском военном самолете является ложной", - говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства.
Ранее Минобороны Армении сообщило о том, что подразделения ПВО армии обороны непризнанной нагорнокарабахской республики в среду сбили самолет ВВС Азербайджана на южном направлении на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.
Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация.
Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.