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Пентагон задумался о переброске войск к границам РФ 

News.ru 37 минут назад
Пентагон нацелился на границы РФ
Фото: US Joint Staff/Global Look Press
Министр обороны США Марк Эспер заявил, что в Пентагоне изучают возможность поддерживать присутствие механизированной бригады у границ России на постоянной основе.
К использованию такого сценария министра подтолкнуло заключённое с Польшей соглашение об оборонном сотрудничестве, последние встречи с министрами обороны Румынии и Болгарии, а также переписка с военными ведомствами республик Прибалтики. Эспер считает, что в одну из этих стран можно передислоцировать Второй бронетанковый полк Сухопутных войск США из Германии, сообщает ТАСС.
О планах Пентагона по выводу части американских войск из Германии с последующим размещением их в других европейских странах стало известно в июле 2020 года. Уже тогда в США обсуждался вопрос о переводе войск в восточно-европейскую страну, ближе к границам РФ.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Марк Эспер заявил: Соединённые Штаты и их союзники должны агрессивно конкурировать с Россией во всех частях мира. И если сдерживание не сработает, то надо быть готовыми к худшему, сказал глава Пентагона в ходе Атлантического совета. Он также отметил, что для него стала неожиданностью необходимость снова иметь дело с РФ после падения Советского Союза.
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Армия , В мире , Марк Эспер , Пентагон , ИТАР-ТАСС
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