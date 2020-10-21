Пентагон нацелился на границы РФ

К использованию такого сценария министра подтолкнуло заключённое с Польшей соглашение об оборонном сотрудничестве, последние встречи с министрами обороны Румынии Болгарии , а также переписка с военными ведомствами республик Прибалтики. Эспер считает, что в одну из этих стран можно передислоцировать Второй бронетанковый полк Сухопутных войск США из Германии, сообщает ТАСС.

О планах Пентагона по выводу части американских войск из Германии с последующим размещением их в других европейских странах стало известно в июле 2020 года. Уже тогда в США обсуждался вопрос о переводе войск в восточно-европейскую страну, ближе к границам РФ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Марк Эспер заявил: Соединённые Штаты и их союзники должны агрессивно конкурировать с Россией во всех частях мира. И если сдерживание не сработает, то надо быть готовыми к худшему, сказал глава Пентагона в ходе Атлантического совета. Он также отметил, что для него стала неожиданностью необходимость снова иметь дело с РФ после падения Советского Союза.