Азербайджан обвинили в использовании кассетных бомб

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Неподалеку от Степанакерта была обнаружена кассетная ракета с 260 бомбами, сообщает « Sputnik Армения » со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

Ракету нашли в отдалении от военных объектов на территории, которая используется для сельскохозяйственных нужд.

Ранее армянская сторона уже сообщала о неразорвавшихся кассетных бомбах на территории Нагорного Карабаха (Арцаха). О многих найденных снарядах сообщали мирные жители. Армения обвиняет Вооруженные силы Азербайджана в применении кассетных бомб против мирного населения.

Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня по гуманитарным соображениям c 00:00 по местному времени 18 октября. Вскоре стороны начали обвинять друг друга в несоблюдении перемирия.

В декабре 2008 года 93 страны мира подписали договор о запрете кассетных бомб. Такие государства, как, в частности, США, Россия, Иран, Китай и Индия, к соглашению не присоединились.

Бомбовая кассета представляет собой снаряд-контейнер, содержащий десятки более мелких бомбовых элементов.