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Азербайджан обвинили в использовании кассетных бомб против мирного населения 

Lenta.ru 28 минут назад
Азербайджан обвинили в использовании кассетных бомб
Фото: страница Rescue Service Of The NKR на Facebook
Неподалеку от Степанакерта была обнаружена кассетная ракета с 260 бомбами, сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).
Ракету нашли в отдалении от военных объектов на территории, которая используется для сельскохозяйственных нужд.
Ранее армянская сторона уже сообщала о неразорвавшихся кассетных бомбах на территории Нагорного Карабаха (Арцаха). О многих найденных снарядах сообщали мирные жители. Армения обвиняет Вооруженные силы Азербайджана в применении кассетных бомб против мирного населения.
Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня по гуманитарным соображениям c 00:00 по местному времени 18 октября. Вскоре стороны начали обвинять друг друга в несоблюдении перемирия.
В декабре 2008 года 93 страны мира подписали договор о запрете кассетных бомб. Такие государства, как, в частности, США, Россия, Иран, Китай и Индия, к соглашению не присоединились.
Бомбовая кассета представляет собой снаряд-контейнер, содержащий десятки более мелких бомбовых элементов.
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Армия , В мире , Война, Карабах , ИА Sputnik , Азербайджан , Армения , Степанакерт
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