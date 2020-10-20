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США заявили о готовности России заморозить свой ядерный арсенал
Деловая газета "Взгляд"
и
ещё 6
20 октября 2020
Госсекретарь
Соединенных Штатов
Майк Помпео заявил, что
Россия
якобы согласилась на заморозку своего ядерного арсенала.
Глава американского
внешнеполитического ведомства
добавил, что соглашения по стратегической стабильности с Россией еще предстоит оформить окончательно, передает
РИА «Новости»
.
Ранее президент России
Владимир Путин
предложил
продлить действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений без каких-либо условий на год.
Однако Белый дом
заявил
, что американская сторона отказывается от предложения, но выразил надежду, что Россия «пересмотрит свою позицию до того, как начнется дорогостоящая гонка вооружений».
В НАТО отказались считать Россию врагом
Между тем в
администрации президента США
Дональда Трампа
заявили
, что стороны близки к продлению договора СНВ-3.
Тем временем глава пресс-службы
Госдепартамента США
Морган Ортагус
заявила, что Соединенные Штаты
готовы к немедленной встрече
с Россией для финализации соглашения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).
В
ООН
сообщали
, что надеются на успех договоренностей России и США. Генсек
НАТО
Йенс Столтенберг
заявил, что Североатлантический альянс
поддерживает
продление договора.
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