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США заявили о готовности России заморозить свой ядерный арсенал

Деловая газета "Взгляд"иещё 6
20 октября 2020
Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что Россия якобы согласилась на заморозку своего ядерного арсенала.
Глава американского внешнеполитического ведомства добавил, что соглашения по стратегической стабильности с Россией еще предстоит оформить окончательно, передает РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин предложил продлить действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений без каких-либо условий на год.
Однако Белый дом заявил, что американская сторона отказывается от предложения, но выразил надежду, что Россия «пересмотрит свою позицию до того, как начнется дорогостоящая гонка вооружений».
Между тем в администрации президента США Дональда Трампа заявили, что стороны близки к продлению договора СНВ-3.
Тем временем глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что Соединенные Штаты готовы к немедленной встрече с Россией для финализации соглашения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).
В ООН сообщали, что надеются на успех договоренностей России и США. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс поддерживает продление договора.
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