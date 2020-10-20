Минобороны раскритиковало предложение Минфина 

Представители Минобороны РФ раскритиковали предложение Минфина о сокращении штата российской армии на 10%, сообщает ТАСС. В ведомстве подчеркнули, что мера, направленная на оптимизацию госбюджета, в результате приведет к «нулевому» экономическому эффекту.

Ранее эксперты Министерства финансов РФ представили свои предложения по минимизации расходов из государственной казны. Одним из них стало уменьшение трат на нужды отечественной армии. В частности, эксперты посчитали, что можно сократить штат воинских подразделений и армейских структур на 10%. Кроме того, по их мнению, сэкономить можно на вещах для солдат и офицеров (предложено увеличить срок носки), на питании (предложено оплачивать еду только участникам боевых дежурств и полевых выходов). Еще одним способом уменьшения трат было названо увеличение выслуги перед выходом на пенсию.

Специалисты Минобороны проанализировали предложение финансистов и назвали его «неприемлемым». Эксперты ведомства подчеркнули, что свою позицию в вопросе они подробно изложили в письменном виде и направили в Совет безопасности РФ . Они также подчеркнули, что экономическая выгода от принятых мер в результате окажется незначительной.