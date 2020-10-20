Пентагон намерен разместить свои атомные подлодки «под боком» у России , на норвежской базе в Тромсё. США рассчитывают разместить в Норвегии многоцелевые субмарины типа Seawolf — «Морской волк». Это позволит американской ударной подлодке выходить в море в кратчайшие сроки при возникновении чрезвычайной ситуации.

В середине октября 2019 года ВМФ России вывел все находящиеся в строю многоцелевые подводные лодки Северного флота в холодные воды Северной Атлантики.

Почти год спустя ВМС США разместили одну из своих самых лучших и секретных многоцелевых подлодок в тех же водах океана — АПЛ «Сивулф» (USS Seawolf).

Эти отдельные, но похожие события, разумеется, не были случайными. Россия потратила не один десяток лет на подготовку своих подводных лодок с тем, чтобы контролировать важнейшие воды Северной Атлантики. А США не один десяток лет готовились к тому, чтобы сорвать этот план. Важной составляющей достижений США в этой области является АПЛ «Сивулф».

Восемь российских подлодок, включая шесть атомных, в прошлом году рассредоточились в глубинах Норвежского и Баренцева морей, где они отрабатывали действия по защите участков океана, которые российские подводные лодки, ПЛАРБ, с баллистическими ракетами будут использовать для запуска своих межконтинентальных ракет, уничтожающих цивилизацию.

Американская лодка, вышедшая в море годом позже, специально предназначалась для прорыва российской обороны в этих же водах.

Рост активности Москвы с подводными лодками происходит не впервые. Но чтобы увидеть подобные действия, надо будет вернуться в 1987 год. В том году советский военно-морской флот отправил в Северную Атлантику пять тогда еще новых многоцелевых АПЛ проекта 671РТМ «Щука» (по классификации НАТО — класса Victor).

Для развертывания этих подлодок в рамках операции «Атрина» потребовалось несколько лет подготовки.

Обойдя границы ядерных бастионов, «Щуки» направились дальше на запад. Причем, так далеко на запад, что вызвали небольшую панику американских ВМС, которые отправили настоящую армаду, чтобы выследить советские подлодки.

Нечто подобное произошло и несколько десятилетий спустя.

Всплеск активности России в октябре 2019 года пришелся на время проведения операции «Гром» — 60-дневных учений по отработке действий на случай ядерной войны. В рамках учений 17 октября атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Карелия» (по классификации НАТО — Delta-IV) произвел пуск неснаряженной баллистической ракеты из акватории Баренцева моря.

В операции также производился пуск ракет воздушного и наземного базирования.

Восемь многоцелевых АПЛ, задействованных в операции «Гром», очевидно, отрабатывали действия по защите «Карелии». В военное время защита ПЛАРБ в их бастионах была бы основной задачей ударного подводного флота России, численностью примерно 50 единиц. Но те же самые многоцелевые АПЛ обладают и собственной наступательной мощью.

Подводные лодки с новыми неядерными крылатыми ракетами «Калибр», «способны действовать из относительно безопасных обороняемых зон в Норвежском и Баренцевом морях и наносить удары по целям в Северной и Центральной Европе», объяснил в профессиональном журнале Военно-Морского института США журнале Proceedings Эндрю Метрик (Andrew Metrick), аналитик вашингтонского Центра стратегических и международных исследований

И если бы Москва захотела угрожать континентальным Соединенным Штатам обычным оружием, то ударные подлодки могли бы заходить дальше на запад. Восточное побережье США больше не является «безопасным убежищем» для американских военных кораблей, заявил на проходившем в феврале ведомственном мероприятии командующий Вторым флотом ВМС США вице-адмирал Эндрю Льюис (Andrew Lewis).

«Мы видим в Атлантике все больше российских подводных лодок. А эти подводные лодки сегодня более совершенны — они могут дольше находиться в море и имеют на борту больше смертоносного оружия», — заявил Льюис.

Американские адмиралы выступали с подобными предупреждениями еще в середине 1980-х годов, незадолго до того, как пять АПЛ «Щука» дошли до Бермудских островов.

В 1984 году ВМС США провели тщательный анализ возможностей советских подводных лодок. Итоговый доклад, в котором особое внимание было уделено ударным подводным лодкам новых классов, в том числе «Щука», стал для американцев «поворотным пунктом», заявил в 1986 году, выступая в Конгрессе, вице-адмирал Джеймс Хогг (James Hogg), бывший в то время начальником Управления боевого использования ВМФ.

Охота за русскими подводными лодками стала «военным приоритетом номер один», сказал Хогг, «по причине серьезных последствий для национальной безопасности в случае, если мы потеряем это военное преимущество над Советами».

После доклада 1984-го года ВМС США запустили программу по срочной разработке новой поисково-ударной подлодки — «Сивулф». Кроме того, ВМФ США модернизировал имеющиеся у него ударные подлодки, чтобы их можно было более безопасно эксплуатировать в ледяных водах советских обороняемых зон.

36 лет спустя создание субмарины «Сивулф», одной из трех подводных лодок в своем классе, стало частью окончательного ответа ВМС США (наряду с их союзниками по НАТО) на операцию «Гром» и активизацию России 2019 года в развитии подводного флота. Подлодка «Сивулф» является самой быстроходной, бесшумной и самой вооруженной, чем, наверное, другие ударные подлодки в мире.

Но непосредственный ответ НАТО на операцию «Гром» был дан с воздуха. В период с 25 октября по 7 ноября в поисках восьми российских ударных подводных лодок патрульные противолодочные самолеты альянса совершили более 40 вылетов.

Шесть патрульных противолодочных самолетов P-3 «Орион» (Orion) ВВС Норвегии, четыре патрульных противолодочных самолета Боинг P-8 «Посейдон» ( Boeing P-8 Poseidon) ВМС США и один морской патрульный самолет CP-140 «Аврора» (Aurora) ВВС Канады работали с авиабазы, расположенной на норвежском острове Аннейа. По меньшей мере, еще один Р-8 «Посейдон» вылетел с авиабазы Кефлавик в Исландии. Патрульный самолет ВМС Франции «Атлантик 2» (Atlantic 2) вылетел из шотландского аэропорта Прествик.

Системы отслеживания полетов на протяжении сотен километров следили за патрульными самолетами над Северной Атлантикой, когда те облетали выявленные местоположения российских подводных лодок. Для обнаружения подводных лодок на поверхности и под водой патрульные самолеты используют радары, гидроакустические буи и магнитные детекторы.

10 месяцев спустя, в середине августа этого года, «Сивулф» покинула свой порт в штате Вашингтон, прошла под истончающимися льдами Северного Ледовитого океана и направилась прямо через российский ядерный бастион в Норвежском море.

Заявление ВМФ США о прибытии подлодки «Сивулф» в норвежский порт Тромсе было примечательным, поскольку американский морской флот практически никогда публично не объявляет о передвижении подводных лодок — и особенно осторожен, когда речь идет о подлодках «Сивулф» и им подобных. Если ВМФ США все же объявляет о передвижениях подлодок «Сивулф», то явно для того, чтобы привлечь к этому внимание и придать этому особое значение.

В данном случае явно подчеркивается то, что Россия, возможно, создает подводные бастионы и может направить подводные лодки к побережью США. Но Америка может дать отпор.

«Переброска АПЛ „Сивулф" из Бангора, штат Вашингтон, в распоряжение Шестого флота США демонстрирует глобальный охват подводного флота и его готовность обеспечивать постоянное и незаметное присутствие в любой точке мира для выполнения наших уникальных задач, находясь в состоянии наивысшей боеготовности», —заявил командующий подводными силами США вице-адмирал Дэрил Коудл (Daryl Caudle).