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Эксперт назвал пустым звуком призыв исключить Турцию из НАТО 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Эксперт раскритиковал призыв исключить Турцию из НАТО
Фото: РИА Новости
Во-первых, в уставе НАТО вообще нет такой процедуры, как исключение. Во-вторых, с чисто политической точки Турция незаменима — нет страны, которая могла бы занять ее место с точки зрения присутствия Альянса в самом горячем регионе планеты — на Ближнем Востоке», — сказал газете ВЗГЛЯД эксперт клуба «Валдай», профессор СПбГУ Станислав Ткаченко, комментируя призывы исключить Турцию из НАТО.

«Характерный пример — недавняя история с российскими С-400, когда в Вашингтоне впервые зазвучали угрозы изгнать турок из НАТО. Это вполне в духе Дональда Трампа. Он хотел, чтобы Анкара покупала американское вооружение, а не российские комплексы ПВО, но проиграл. Что ж делать, утерся и пошел дальше», — напомнил Ткаченко.

«Турция ­­— это слишком важный член НАТО. У нее вторая по величине армия в Альянсе. Кроме того, Турция сдерживает потоки мигрантов, следующих в Европейский союз, — сказал Ткаченко. — Та же Германия первой будет против любых разговоров об изгнании Турции. А есть еще Болгария, Венгрия, Словения — те страны, внутренняя безопасность которых обеспечивается благодаря тому, что Турция удерживает три миллиона беженцев на своей территории или у своих границ — в Ливане и Сирии. То есть выполняет задачи, с которыми никто кроме нее не справится».

Кроме того, подобные вопросы парламент в США вообще не решает, напомнил эксперт.

«Конгресс влияет только на законодательство. Поэтому максимум, что может сделать конгрессвумен Тулси Габбард — предложить закон, по которому Госдепартамент обязан будет проголосовать за исключение Турции из НАТО в случае, если вдруг встанет такой вопрос», — сказал он.

Но в любом случае, напомнил эксперт, в уставе Североатлантического альянса вообще не прописана процедура исключения кого-либо из его членов, есть только добровольный выход.

«Прецедентов таких в истории не было, кроме добровольного выхода в свое время Франции. Но она вышла только из военной структуры НАТО, при этом формально осталась участником договора о создании Альянса», — напомнил Ткаченко.

«Я вполне могу допустить, что госпожа Габбард просто могла не знать об этом: ведь внешняя политика вообще не является прерогативой Конгресса. Поэтому заявление Габбард — чистой воды сотрясание воздуха, часть информационной кампании, инициированной, возможно, одним из антитурецких лобби, которых в США хватает. Но перспектив у инициативы — ноль», — заключил Ткаченко.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в палату представителей Конгресса США была внесена резолюция об исключении Турции из Североатлантического альянса. Документ представила Тулси Габбард. В документе отмечается, что Канада уже прекратила поставки вооружений Анкаре. Причиной стало использование турецкого оружия в войне в Нагорном Карабахе, где Анкара оказывает открытую поддержку Азербайджану.
Примечательно, что проект резолюции Габбард был опубликован в Twitter Армянского национального комитета Америки (АНКА).
Ранее глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что Турция стремится устроить новый геноцид армянского народа, а сам конфликт не начался бы без вмешательства Анкары.
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Комментарии 1
Армия , Станислав Ткаченко , Никол Пашинян , Дональд Трамп , ЕС , Госдеп США , Конгресс США , Валдайский клуб , НАТО , Деловая газета "Взгляд"
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