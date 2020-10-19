Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Российский эксперт оценил «суперпушку» США 

Вероника Полынина 5 минут назад
Российский эксперт оценил «суперпушку» США
Фото: U.S. Navy/ Phan J. Alan Elliott
Суперпушка, над созданием которой работают в США, назвали несовременным и неэффективным оружием.
Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в комментарии НСН заявил, что «такого рода вундерваффе не эффективно в эпоху, когда уже началось применение автономных систем вооружения».

«Габариты такого орудия будут весьма громоздкие и, оно будет либо малоподвижно, либо вовсе не подвижно, а значит предельно уязвимо… Эта суперпушка никуда не уедет. Как только она выстрелит, то ее сразу можно будет засечь и уничтожить», — уверен эксперт.

Он также напомнил, что в Калининграде стоят российские «Искандеры», ракеты которых могут достичь столиц основных европейских стран.

«То есть наш ответ давно имеется», — подчеркнул Прохватилов.

По мнению эксперта, создание сверхдальнобойной суперпушки является «тупиковой ветвью военной эволюции», и способом освоить военные бюджеты.
Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», американское издание Popular Mechanics написало, что перспективная стратегическая сверхдальнобойная пушка SLRC сможет обстрелять Москву из Северного моря, большую часть Пакистана, Афганистана, Ирана, Йемена и Сомали — из Индийского океана, а Северную Корею, Пекин и Шанхай — из Тихого океана. В Москве статью о способной обстрелять Москву суперпушке назвали бахвальством.
Видео дня. На «тренажеры для улыбок» стюардесс потратят полмиллиона рублей
Комментарии
Армия , Владимир Прохватилов , Академия военных наук
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин дал важное поручение по школам
Путин дал важное поручение по школам
Оперштаб: Большинство заболевших COVID за 2 недели в Москве не…
Оперштаб: Большинство заболевших COVID за 2 недели в Москве не…
«С мужем-то она развелась!» Миро разоблачила Стужук
«С мужем-то она развелась!» Миро разоблачила Стужук
«Парю в небе»: Волочкова показала опасный шпагат
«Парю в небе»: Волочкова показала опасный шпагат
Видео
Момент обрушения шпиля церкви XIX века в Сантьяго попал на видео
01:11
Момент обрушения шпиля церкви XIX века в Сантьяго попал на видео
Драка охранника и посетителя ТЦ в Петербурге попала на видео
00:40
Драка охранника и посетителя ТЦ в Петербурге попала на видео
Опубликовано видео последствий аварии с участием машины скорой помощи
00:50
Опубликовано видео последствий аварии с участием машины скорой помощи
Рыбак и его девушка погладили опаснейшую акулу и попали на видео
01:20
Рыбак и его девушка погладили опаснейшую акулу и попали на видео
«Черноморский Алладин» на пляже в Сочи попал на видео
00:07
«Черноморский Алладин» на пляже в Сочи попал на видео
Опубликовано видео пожара на юго-западе Москвы
00:17
Опубликовано видео пожара на юго-западе Москвы
Происшествия Новости Москвы
«Умирай, урод»: полиция задержала избивавшую старушку сиделку
01:21
«Умирай, урод»: полиция задержала избивавшую старушку сиделку
Происшествия
Пьяный водитель на КамАЗе протаранил 10 авто под Красноярском
00:49
Пьяный водитель на КамАЗе протаранил 10 авто под Красноярском
Происшествия
Пашинян предупредил Россию об угрозе
03:31
Пашинян предупредил Россию об угрозе
Политика
Россиян предупредили об искусственных вирусах
00:22
Россиян предупредили об искусственных вирусах
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение