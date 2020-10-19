Российский эксперт оценил «суперпушку» США 

Суперпушка, над созданием которой работают в США , назвали несовременным и неэффективным оружием.

«Габариты такого орудия будут весьма громоздкие и, оно будет либо малоподвижно, либо вовсе не подвижно, а значит предельно уязвимо… Эта суперпушка никуда не уедет. Как только она выстрелит, то ее сразу можно будет засечь и уничтожить», — уверен эксперт.

Он также напомнил, что в Калининграде стоят российские «Искандеры», ракеты которых могут достичь столиц основных европейских стран.

«То есть наш ответ давно имеется», — подчеркнул Прохватилов.

По мнению эксперта, создание сверхдальнобойной суперпушки является «тупиковой ветвью военной эволюции», и способом освоить военные бюджеты.

Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», американское издание Popular Mechanics написало, что перспективная стратегическая сверхдальнобойная пушка SLRC сможет обстрелять Москву из Северного моря, большую часть Пакистана, Афганистана, Ирана, Йемена и Сомали — из Индийского океана, а Северную Корею, Пекин и Шанхай — из Тихого океана. В Москве статью о способной обстрелять Москву суперпушке назвали бахвальством.