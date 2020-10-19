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Карабах заявил о возобновлении Баку обстрелов на линии соприкосновения

РИА Новости
10 минут назад
Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщила, что ВС Азербайджана возобновили с утра ракетно-артиллерийские обстрелы на северном и южном направлениях линии соприкосновения.
Баку возобновил обстрелы
Фото: Минобороны АзербайджанаМинобороны Азербайджана
"Ночью на арцахско-азербайджанской линии соприкосновения, обстановка в целом была относительно стабильно напряженной. На отдельных участках продолжались артиллерийские дуэли. Утром, несмотря на достигнутую договоренность о гуманитарном перемирии, вражеские силы возобновили ракетно-артиллерийские обстрелы на северном и южном направлениях", - говорится в сообщении, размещенном на странице карабахских военных в Facebook.
Отмечается, что подразделения Армии обороны Карабаха принимают меры для подавления огня противника, контролируя оперативную обстановку.
Ранее Ереван и Баку решили объявить перемирие с 00.00 18 октября (23.00 мск 17 октября). Тем не менее уже в ночь на воскресенье стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, а утром в воскресенье пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что азербайджанская сторона предприняла наступление на южном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе - на границе с Ираном.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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