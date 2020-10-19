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Появилось видео обращения ОМОНа к Беларусам 

Вадим Дроздов 35 минут назад
Бойцы ОМОН Республики Беларусь записали видеообращение к гражданам, активно участвующим в митингах.
"Я шел служить в ОМОН не для того, чтобы играть в революцию с подростками. С белорусских улиц мы не уйдем, потому что это наша страна и наш народ, который мы будем защищать. Запугать меня и моих коллег никому не получится. Мы не позволим провокаторам и подстрекателям плевать на закон. Мы защитим женщин, стариков и детей. А если кому-то показалось, что в центре Минска можно устроить бандитские разборки, то очень скоро мы дадим понять — закон один для всех", — говорится в обращении.
Армия , Видео
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