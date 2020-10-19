Армения объяснила «большую игру» Турции 

Армен Саркисян. Турция пытается взять под контроль нефте— и газопроводы и потоки миграции не только в Азербайджане , но и в ряде других регионов, что позволит ей влиять на Европу, Северную Африку, Центральную Азию и Каспийский регион, заявил президент Армении

Комментируя заявления о сбитом Турцией армянском Су-25, Саркисян пояснил, что в таких случаях доказательства предоставляются не «на журналистском уровне или на общественном». Он указал, что «Турция является членом НАТО », и заявил: «А что делает страна — член НАТО в Азербайджане и почему она воюет в Карабахе? Вопрос: НАТО дало Турции зеленый свет?». Кроме того, Саркисян спросил: «Или хартия НАТО разрешает членам альянса использовать вооружения и технологии, которые принадлежат альянсу или которые были созданы с помощью НАТО в третьих странах, привлекать людей, которые проходили тренировки в рамках НАТО?».

«Если говорить о том F-16, то первые документы должны быть представлены в адрес НАТО», — приводит его слова «Коммерсант».

Президент отметил, что беспилотники Bayraktar «интенсивно используется против мирных жителей», а ведь это «натовский продукт — отдельные элементы были созданы в разных странах НАТО». Саркисян пояснил, что сам он «действует при помощи инструментов общественной политики», но соответствующие вопросы «задают МИД Минобороны », ведь «у Армении, как и у многих других стран, есть партнерские отношения с НАТО».

Саркисян заявил, что «Турция не может быть посредником» в переговорах, так как «в открытую поддерживает Азербайджан, делает это очень грубо и в принципе уже является стороной конфликта». По его словам, «Турция якобы пришла помочь „братскому Азербайджану“, но Анкара просто „хочет управлять“ нефте— и газопроводами.

»И чем дольше длится конфликт, тем глубже будет присутствие Турции в Азербайджане. А это будет менять всю региональную геополитику. Турция становится соседом России, с которой у нее, по сути, будет сухопутная граница. Турция будет управлять нефте— и газопроводом, которые проложены в Европу», — указал Саркисян, отметив, что так Анкара «будет иметь огромное влияние на энергетическую безопасность Европы», как и на «Центральную Азию и Каспийский регион, потому что часть газа и нефти идет именно оттуда».

«То есть она станет посередине и будет решать: хочу — пропущу вашу нефть, хочу — нет», — сказал он, добавив, что Турция прежде «была потребителем, а сейчас будет управляющим». Саркисян заявил, что Турция сейчас «повсюду разрушает статус-кво и создает очаги нестабильности». В частности, в Ливии «снова есть как минимум два момента — контроль над богатыми энергетическими ресурсами и контроль над воротами миграции из Африки в Европу». По его словам, «турки хотят также контролировать энергетические потоки с Каспия и из Северной Африки».

«То есть это большая игра», — сказал Саркисян.

Он указал на вторжение Турции в Сирию и Ирак, «разработку нефтяных скважин в части акватории Средиземного моря, которая принадлежит Греции», и на Кипре, половину которого Турция «фактически оккупировала». В связи с этим, по словам Саркисяна, не стоит говорить о «чисто карабахской проблеме».

Напомним, события в Нагорном Карабахе стали одним из многих за последние годы примеров агрессивной внешней политики Турции. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, зачем Анкаре война на Кавказе и на каких основаниях Турция может вмешаться в противостояние между Арменией и Азербайджаном. Азербайджан ради Турции уже поссорился с Грецией и Францией.