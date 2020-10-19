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США вооружатся «обстреливающей» Москву из Северного моря пушкой 

Lenta.ru 18 минут назад
Армия США готовится вооружиться стратегической сверхдальнобойной суперпушкой Strategic Long Range Cannon (SLRC), пишет Popular Mechanics.
Издание отмечает, что оружие будет поражать цели на расстоянии до 1150 миль (более 1850 километров), что в 50 раз превышает возможности подобных современных действующих орудий. Popular Mechanics допускает, что с появлением SLRC в США может возродиться такой класс кораблей, как линкоры типа Montana. Испытания прототипа оружия намечены на 2023 год.

«Из Северного моря Montana могла бы обстреливать цели на западе России и даже саму Москву. Одна Montana в Индийском океане может быть нацелена на большую часть Пакистана, Афганистана, Ирана, Йемена и Сомали. В Тихом океане Montana, плывущая в безопасности за Японией, могла бы бомбардировать всю Северную Корею и даже Пекин и Шанхай», — уверяет издание.

Утверждается, что новый линкор типа Montana мог бы переносить по четыре пушки SLRC, а также усовершенствованные управляемые ракеты класса «корабль-воздух» RIM-7 Sea Sparrow и зенитный артиллерийский комплекс Phalanx CIWS, что позволило бы кораблю обойтись без сопровождения крейсером и эсминцем.
В июне 2018 года в издании Warrior Maven заявили, что перспективная американская гаубица M777ER рассчитана на дальность стрельбы до 70 километров, превосходя по данному параметру российскую «Мста-СМ2».
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Армия , Видео , Войска , Оружие , Афганистан , Иран , Йемен , Китай , Москва , Пакистан , Пекин , США , Сомали , Шанхай , Япония
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