На Западе назвали недостаток Ту-160 

«Белый лебедь — это смертоносная военная птица, способная запускать ракеты, а затем достигать скорости 2+ Маха, чтобы избежать вражеских самолетов. Тем не менее, это единственный бомбардировщик советской конструкции, не имеющий оборонительного вооружения. Этот может быть причиной того, что во время недавнего двенадцатичасового полета его сопровождали МиГ-31, поскольку скорость — действительно единственный друг Ту-160 в бою», — пишет эксперт Питер Сучиу.