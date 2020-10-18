На Западе назвали недостаток Ту-160 

В американском издании National Interest опубликовалиматериал о российском «Белом лебеде» — сверхзвуковом стратегическом ракетоносце Ту-160. Подзаголовок статьи гласит: «Недавние операции над Белым морем доказали, что старый бомбардировщик может научиться некоторым новым трюкам». Автор назвал единственный недостаток российской «смертоносной птицы».
Эксперты напомнили, что Ту-160 недавно провели 12-часовой плановый полёт над Баренцевым, Норвежским и Северным морями. На отдельных участках ракетоносцы сопровождали истребители МиГ-31.
Этот полёт продемонстрировал выносливость Ту-160. До этого самолет и вовсе установил рекорд, находясь в воздухе свыше 25 часов. Российский ракетоносец сравнили с американским бомбардировщиком Rockwell B-1 Lancer. Эксперты пришли к выводу, что Ту-160 — это, скорее, платформа для вооружений. Основной недостаток ракетоносца — ему требуется защита в виде истребителей.
«Белый лебедь — это смертоносная военная птица, способная запускать ракеты, а затем достигать скорости 2+ Маха, чтобы избежать вражеских самолетов. Тем не менее, это единственный бомбардировщик советской конструкции, не имеющий оборонительного вооружения. Этот может быть причиной того, что во время недавнего двенадцатичасового полета его сопровождали МиГ-31, поскольку скорость — действительно единственный друг Ту-160 в бою», — пишет эксперт Питер Сучиу.
Он также отметил, что российские военные активизировали патрульные полеты, чтобы противостоять участившимся вылазкам США и НАТО. Это происходит в одних и тех же нейтральных водах.
«В последнее время кажется, что небо становится довольно тесным», — резюмирует автор.
Ранее «Рамблер» сообщал, что F-16 с полным боекомплектом направили на перехват Ту-160.