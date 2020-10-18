В Киеве задумались о возможности вернуть ядерный статус

Президент Украины Владимир Зеленский
предложил согражданам пройти всеукраинский опрос по пяти важным вопросам. Опрос состоится параллельно с местными выборами в стране, назначенными на 25 октября. Зеленский спросит у украинцев их отношение к введению пожизненного тюремного срока для чиновников за коррупцию, к созданию в Донбассе свободной экономической зоны, к сокращению числа народных депутатов, к легализации марихуаны и к праву Украины на использование меморандума о гарантиях безопасности от 1994 года для восстановления территориальной целостности страны, писал NEWS.ru ранее.