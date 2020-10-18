В Киеве задумались о возможности вернуть ядерный статус

Фото: facebook.com/mod.mil.rus/Global Look Press facebook.com/mod.mil.rus/Global Look Press

Бывший руководитель украинской службы безопасности подчеркнул, что он не призывает восстановить ядерный статус страны, но считает, что украинский народ заслуживает уважения, пишут «Известия» со ссылкой на интервью Смешко YouTube-каналу Ukrlife.

Сейчас есть научный потенциал, у нас есть все технические возможности восстановить ядерный статус. Но я не призываю восстановить, я призываю напомнить, что нужно с уважением относиться к украинскому народу... Мы же искренне защищаем западный мир, мы искренне защищаем демократию, почему демократия этого не делает? — сказал он.

Экс-глава УСБ добавил, что именно Украина сделала огромный вклад в развитие ядерного вооружения, «подарив миру Королёва», а также внесла свою лепту в процесс разоружения для обеспечения мировой безопасности.

Киев отказался от доставшегося от СССР ядерного потенциала в 1994 году, согласно Будапештскому меморандуму.