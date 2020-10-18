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Греция собралась провести стрельбы из С-300 на Крите 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 31 минуту назад
Греция собралась провести стрельбы из С-300
Фото: РИА Новости
Греция планирует устроить учебные стрельбы из российских ЗРК С-300 на Крите, сообщают СМИ.
Как напоминает Ieidiseis.gr, первые стрельбы прошли в 2013 году на полигоне НАТО на западе Крита. На том «историческом запуске ракет» присутствовали почти все военные атташе, служившие тогда в Афинах. Сейчас С-300 готовят к переброске на полигон в начале ноября для вторых учебных стрельб. Официального подтверждения этой информации не поступало, передает ТАСС.
Кипр купил С-300 в 1999 году. Под давлением Турции ЗРК передали Греции. На Крите С-300 разместили при посредничестве и согласии американцев. При этом С-300, а также зенитные системы малой дальности ТОР М-1 и ОСА прикрывают не только греков, но и американскую базу на Крите. Как пишет Ieidiseis.gr, «разница между греческими С-300 и турецкими С-400 заключается в том, что Греция имеет на эти комплексы согласие США, а ракеты Турции — их анафему».
В пятницу в турецкой прессе опубликовали видеозапись с пуском ракеты в районе черноморского города Синоп, где предположительно проводятся испытания ЗРК С-400. Позже стало известно, что в ходе учений три ракеты С-400 успешно поразили назначенные цели. В последнее время отношения Греции и Турции крайне обострились из-за споров о разграничении морских зон. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о конфликте за кипрский шельф.
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Комментарии
Армия , НАТО , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Синоп , США , Турция
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