Авиация Балтфлота провела учения в Калининградской области

«Упражнение выполнялись на высотах от 500 метров до 1 км по мишенному полю на авиационном полигоне в Калининградской области. Практические действия летчиков фиксировались комплексом объективного контроля, элементы которого установлены на боевых машинах и на земле в районе боевого применения», — заключили в пресс-службе.