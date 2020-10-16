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Азербайджан обвинил Армению в ударе «Точкой — У» 

Национальная Служба Новостей 41 минуту назад
Министерство обороны Азербайджана обвинило армянскую сторону в обстреле территории Нахичеванской Автономной Республики оперативно-тактической ракетой «Точка — У». Как утверждается на сайте военного ведомства, боеприпас был выпущен накануне с территории Губадлинского района.
Ракета упала и взорвалась в Ордубадском районе Нахичевани. Мирные жители и гражданские объекты не пострадали. В качестве подтверждения Минобороны опубликовало фото осколков ракеты. Баку вновь обвинил Ереван в нарушении режима перемирия и обстрелах пяти районов.
В Карабахе отчитались о военных потерях
В свою очередь Минобороны Армении заявило, что боевые подразделения Азербайджана начали широкомасштабное наступление на севере Нагорного Карабаха, отмечает РИА ФАН. Началу операции предшествовал артиллерийский обстрел.
Армянская сторона утверждает, что сумела отбросить противника, который понес значительные потери.
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Армия , Видео , Война, Карабах , Министерство обороны , РИА ФАН , Азербайджан , Армения , Баку , Ереван
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