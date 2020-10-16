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Маневры Каспийской флотилии попали на видео

Алевтина Жаркова
28 минут назад
Каспийская флотилия начала учения в акватории Каспийского моря. Военные маневры стартовали сегодня в рамках проводимой итоговой проверки за 2020 год. В них принимают участие ракетные корабли «Дагестан» и «Татарстан», а также малые ракетные корабли «Углич» и «Великий Устюг». Всего будет задействовано шесть кораблей, семь самолетов и более 400 военнослужащих.
Экипажи боевых морских судов совместно с авиацией Южного военного округа выполнят упражнения контрольных артиллерийских и ракетных стрельб в море по воздушным и морским целям, сообщают в Министерстве обороны России.
Армия,Войска,Видео,
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