Маневры Каспийской флотилии попали на видео

Каспийская флотилия начала учения в акватории Каспийского моря. Военные маневры стартовали сегодня в рамках проводимой итоговой проверки за 2020 год. В них принимают участие ракетные корабли «Дагестан» и «Татарстан», а также малые ракетные корабли «Углич» и «Великий Устюг». Всего будет задействовано шесть кораблей, семь самолетов и более 400 военнослужащих.