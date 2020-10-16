Корабли ВМФ РФ открыли огонь в Каспийском море 

В Каспийском море стартовали масштабные военные учения с привлечением флота, авиации и сотен военнослужащих, сообщает ТАСС. В Минобороны подчеркнули, что маневры не доставят иностранным соседям никаких неудобств.

Учения проходят в центральной части Каспия недалеко от полуострова Апшерон. В маневрах задействованы шесть кораблей, семь самолетов и более 400 военнослужащих. Представители ведомства подчеркнули, что мероприятие инициировано «в рамках контрольной проверки боеготовности». Оно не угрожает прикаспийским государствам и не ограничивает их экономическую деятельность, подчеркнули в Минобороны.

Ранее, как сообщал «Рамблер», российские бомбардировщики нарушили покой натовской авиации. Речь идет о полете двух российских сверхзвуковых Ту-160 над Северной Атлантикой. Бомбпрдировщики пролетели над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей. Тылы российских самолетов прикрывали истребители МиГ-31. При приближении к границам стран НАТО в воздухе появились Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании и F-16 ВВС Норвегии. В Минобороны подчеркнули, что полет прошел по всем международным правилам.

Появление иностранных военных самолетов у российских границ проходит, куда менее гладко. Как сообщал «Рамблер», военные аналитики, подсчитали, что за последние шесть лет количество разведывательных и тренировочных полетов близ РФ выросло в 8 раз. В октябре у российских границ якобы в рамках учений НАТО появились американские бомбардировщики B-52 у. В ходе маневров западные военные отрабатывали нанесение ядерных ударов по России через Великобританию. Целями учебной атаки стали Калининград и Санкт-Петербург, а также российские базы в Сирии.